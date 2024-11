Desde un público en trance con The Blaze, hasta el choque generacional con Shawn Mendes y New Order | Crónica DÍA 2 del Corona Capital

Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, New Order se presentó por tercera ocasión en el Corona Capital y fue una de las principales bandas en cerrar la segunda noche del festival (Foto: Infobae México)

El sábado del Corona Capital 2024 llegó con la promesa de ser un día más relajado en comparación con el viernes liderado por Green Day. Sin embargo, la jornada no se cumplió con esa promesa porque con la variedad de géneros que dominaron los escenarios el festival se transformó en una celebración ecléctica de emociones, generaciones y públicos.

El soul y el R&B se apoderan del festival

La tarde comenzó con una vibra suave, cargada de nostalgia y amor, cortesía de Thee Sacred Souls, una banda que, con su mezcla de soul y R&B inspirado en los años 60, demostró que lo vintage nunca pasa de moda. Sus interpretaciones de temas como “Will I See You Again” y “Easier Said Than Done” dejaron a los asistentes en un estado de trance colectivo.

Una cuestión interesante es que entre una pieza y otra, el vocalista Josh Lane aprovechó para enviar mensajes de amor y solidaridad, haciendo también un llamado a favor de Palestina.

Más tarde, el Corona fue sido testigo de otra presentación espectacular: Black Pumas, quienes llevaron el soul a otro nivel con su estilo psicodélico. El carismático Eric Burton capturó cada mirada mientras interpretó éxitos como “Colors” y “Black Moon Rising”, y demostró que el soul moderno todavía tiene mucho que decir.

La banda estadounidense mezcló ritmos psicodélicos, eléctricos y de soul que pusieron a bailar cientos de asistentes (Foto: Infobae México)

Uno de los momentos más dulces del día llegó con la presentación de Mxmtoon, la joven cantante de bedroom pop que se mostró genuinamente emocionada por la cálida recepción del público mexicano. Aunque su escenario era pequeño, logró convocar a una multitud que coreó cada canción de su álbum Liminal Space.

Con su guitarra en mano, bailes enérgicos y un español improvisado, Mxmtoon conquistó corazones mientras gritaba “¡Te amo, México!” a cada tanto. Su promesa de regresar fue recibida con gritos, y no cabe duda de que cuando vuelva, lo hará a un escenario mucho más grande.

El tono cambió cuando American Football subió al escenario, trayendo consigo una ola de nostalgia emo. Con su característico math rock y sus letras cargadas de melancolía, hicieron que todos los presentes volvieran a su adolescencia, mientras tarareaban los temas de su trilogía homónima. Era imposible no sentir una conexión emocional mientras las notas de “Never Meant” llenaban el aire.

Poco después, St. Vincent tomó el control con su distintiva mezcla de rock experimental y teatralidad. Annie Clark, con su elegante presencia, ofreció un set único que incluyó canciones de su álbum All Born Screaming y su versión en español, Todos Nacen Gritando. Su decisión de interpretar temas en ambos idiomas creó un vínculo importante con un público que la recibió de brazos abiertos.

El duo de electro francés llevó a un estado de trance al público que se congregó en el escenario Viva Tent (Foto: Infobae México)

The Blaze: una experiencia sensorial

Si hubo un acto que redefinió lo que significa un concierto, fue el de The Blaze en la Viva Tent. Los franceses no solo tocaron su repertorio, sino que lo transformaron en una experiencia sensorial única. Sus mezclas sorprendentes y la impecable sincronización con las visuales envolvieron al público en un trance colectivo.

Lo más impactante fue la conexión que lograron: en los momentos más intensos de sus canciones más importantes, apenas había teléfonos en el aire registrando todo. Y es que gran parte del público estaba completamente entregado, dejando de lado las pantallas para sumergirse en el poder de la música.

Fue un recordatorio de que los festivales son espacios para vivir el presente, y conectar de forma colectiva, algo que The Blaze logró con creces.

Más temprano en el mismo escenario Boy Harsher ofreció una de las presentaciones más intensas y electrizantes del Corona. Con su característico sonido oscuro y magnético, el dúo llenó el escenario de energía pulsante y una atmósfera casi hipnótica. La vocalista, Jae Matthews, se mostró visiblemente emocionada ante el respaldo abrumador de la audiencia, e incluso llegó a pedir un momento para procesarlo. Boy Harsher no solo demostró por qué son una fuerza en el synthwave y el darkwave, sino que también consolidaron su lugar como uno de los actos más memorables de la jornada.

El grupo británico avivó la memoria de los fans al tocar canciones de Joy Division (Foto: Infobae México)

New Order y Melanie Martinez: dos generaciones, una misma pasión

La noche continuó con dos presentaciones que marcaron el contraste generacional del festival. Por un lado, New Order trajo consigo la fuerza de décadas de historia musical. Con un set que incluyó clásicos como “Ceremony”, “Blue Monday” y el emblemático cierre con “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division, los británicos demostraron que siguen siendo una fuerza imparable.

Sin embargo, su show tuvo un pequeño inconveniente: el escenario asignado resultó completamente insuficiente para la multitud que se congregó para verlos. Aunque muchos se quedaron lejos, la magia de su música logró que la distancia no importara.

Por otro lado, Melanie Martinez ofreció un espectáculo que fue puro color y fantasía. Con un set lleno de canciones como “Cry Baby” y “Carousel”, la cantante transformó el escenario en una especie de sueño surrealista. Su energía y la conexión con su público fueron innegables, y el momento culminante llegó cuando hizo un llamado a liberar a Palestina, un gesto que conmovió profundamente a todos aquellos que no eran sus fans, pero estaba presentes para ver su show.

El cantante canadiense cerró la segunda noche del festival en el escenario Corona (Foto: Infobae México)

Shawn Mendes: el gran cierre

El encargado de cerrar el segundo día fue Shawn Mendes, quien demostró por qué sigue siendo una de las figuras más relevantes del pop contemporáneo. Con una sonrisa constante y su guitarra como compañera, Mendes conquistó al público con su carisma y con éxitos como “Treat You Better”, “Señorita” y “In My Blood”.

El momento más conmovedor llegó cuando una bandera de México cayó a sus pies. Mendes la levantó y la ondeó, ganándose aún más el cariño de los miles que lo acompañaron hasta la madrugada, momento en que las puertas del festival debieron cerrarse para terminar una segunda jornada tan variada como valiosa.

Con el segundo día del Corona Capital 2024 en los libros, las expectativas están por los cielos para el cierre del festival. Artistas como Paul McCartney, Iggy Pop y Jack White prometen traer un final inolvidable para un evento que en catorce ediciones parece no estar listo para decepcionar a los melómanos de corazón.