Sheinbaum reacciona a polémica de Ricardo Monreal por trasladarse en helicóptero: “Tenemos que dar el ejemplo”

Sheinbaum fue cuestionada sobre el video de Monreal abordando un helicóptero privado. | X Ricardo Monreal

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la polémica que se generó esta semana entorno a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, luego de que el martes pasado se difundió un video en el que se ve al legislador morenistas y a su compañero, Pedro Haces, abordar un helicóptero en el deportivo Venustiano Carranza para trasladarse por la Ciudad de México.

“Es una decisión de él, yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, creo esa es la manera en la que nos comportamos y creo que todos debemos dar un ejemplo.

“A veces también y se aclaró ayer, y es importante, porque no es el uso de recursos públicos sino el helicóptero particular que realmente no sé de quién es, que se utilizó por tenerse que mover rápido. Pero en general, todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación tenemos que dar el ejemplo, pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo, pues él lo tendría que explicar, creo que ayer se movió en moto”, dijo en Palacio Nacional.

