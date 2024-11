Cuál es el grado de estudios de la diputada Herminia López Santiago, criticada por dormirse en plena sesión

La diputada fue elegida como parte del grupo plurinominal que le corresponde a Morena tras las elecciones. (X/@HerminiaLopSan)

El pasado 12 de noviembre, la diputada de de Morena en la Ciudad de México, Herminia López Santiago fue fotografiada dormida en su curul L-430 en la Cámara de Diputados, el hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y generó críticas entre los usuarios debido a la falta de atención en la durante la discusión de una reforma constitucional sobre el maltrato animal.

Sin embargo, la diputada oaxaqueña se defendió públicamente luego de ser cuestionada, pues respondió que las críticas por el incidente eran actos de “mala fe” que provenían de la oposición política, y que el mal momento se debió a problemas de salud.

“No tomo medicamentos, pero siento que es de mala fe esta acción que hicieron porque saben el ritmo de trabajo que tenemos. Yo no vengo aquí de mala fe como lo hacen los que están aquí. Realmente, siempre buscan a ver de dónde sacan el taco”, declaró la diputada al finalizar la sesión.

La diputada fue captada durmiendo mientras se discutía una reforma en el pleno. (X, @DiputadosOut)

¿Cuál es el grado de estudios de la diputada?

El Sistema de Información Legislativa ofrece los datos curriculares de los diputados y senadores en activo. (SIAP)

Herminia López Santiago es originaria de Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca, y llegó al cargo de diputada federal mediante la representación proporcional del partido Morena, por lo que su puesto en el congreso no es el resultado de una elección popular.

Según los datos del Sistema de Información Legislativa (SIL) del Gobierno de México, la diputada morenista cuenta con la educación básica, es decir, que concluyó la primaria y secundaria, las cuales cursó en su natal Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca.

El 18 de septiembre, la legisladora destacó que la educación es fundamental para el desarrollo de los países y subrayó la falta de atención al tema educativo en comunidades indígenas y afromexicanas. Mencionó que los padres de estas comunidades han expresado su deseo de que los niños sean educados en su lengua materna. Afirmó que los valores y la comunidad son esenciales para el crecimiento de las personas, lo que no interfiere con el aprendizaje en las aulas, sino que contribuye positivamente a la evolución de los niños.

En el perfil curricular que ofrece la plataforma SIL se menciona su experiencia como activista del Partido Morena y en los dos meses que van de la LXVI Legislatura no ha presentado alguna iniciativa y sólo un posicionamiento ante el Pleno durante un dictamen de discusión sobre los derechos humanos indígenas y reformas constitucionales.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (2024), la diputada Herminia percibe un sueldo de 75 mil 609 pesos con 27 centavos, como parte de la remuneración establecida para su cargo.

¿La diputada enfrenta problemas de salud?

Durante la sesión de este martes, la legisladora fue captada mientras tomaba una siesta pese a tener deberes en la Cámara Baja Crédito: Luis Cárdenas

Tras quedarse dormida en la sesión de la Cámara de Diputados, la congresista pidió comprensión de su situación, y comentó que el incidente se debió a un mal momento de salud y que tuvo que detenerse un momento para poder reponerse. Incluso, aseguró que no había tenido tiempo de acudir al médico, pero que el cansancio sería la mayor explicación y que no es algo grave.

“Y estamos muy cansados. Sí, efectivamente sentí que se me bajó la presión, me sentí mal. Pero ahí andaba yo en varios ajetreos. Me senté un ratito a contestar un mensaje y sentí como que me echaron agua caliente. No he ido (al médico), yo estaba para ir a una reunión de educación y en ese momento sentí como que cargué los guantes. Pero no, no es nada grave”. explicó Herminia López.

Además, aseguró que su trabajo no le ha permitido descansar adecuadamente y que no había dormido la noche anterior, pues tuvo que despertarse a las 3 de la mañana para acudir a la sesión en el Congreso.