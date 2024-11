Sheinbaum insiste que presupuesto del INE para elección del Poder Judicial es injustificable: “¿Por qué tanto recurso?”

Claudia Sheinbaum pidió al INE facilitar el proceso para el registro de los connacionales en el extranjero (REUTERS/Henry Romero | Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no desiste en que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación es injustificable, ante la solicitud de 39 mil millones de pesos, aunque no hay un precedente de un proceso electoral similar a la del Poder Judicial a nivel nacional y local.

Pese a que se tiene prevista la elección de más de 800 cargos, únicamente del Poder Judicial, sumado a 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías en Durango, y 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías en Veracruz; la mandataria federal aseguró que no habrá financiamiento público en comparación con el proceso del 2024, donde los partidos políticos recibieron financiamiento del presupuesto que recibe el INE para realizar campañas proselitistas.

Recordó que las regulaciones que se han hecho hasta el momento establecen que los candidatos para jueces, magistrados y ministros tendrán que realizar campaña mediante sus propios recursos, ya sea por volantes o por redes sociales, y que no recibirán financiamiento del INE. Incluso niega la posibilidad de que partidos políticos, empresarios, entre otros reciban algún tipo de apoyo para su campaña.

“El mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelve a explicar es más presupuesto en el 2025, que en el 2024, lo que están pidiendo, estamos hablando de 39 mil millones de pesos lo que están pidiendo. Sí va haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del 2024 no hay financiamiento a partidos políticos por campañas electorales porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. No hay recurso público para las campañas, es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes de volantes, pero no hay financiamiento público, no hay financiamiento para los candidatos y candidatas, entonces por qué tanto recurso. Es un año especial porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024 y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto, hasta ahora en la mañana no tengo notificación”, comentó en la conferencia de prensa.

Guadalupe Taddei indicó que está a la espera de la resolución del TEPJF. | INE

Diputados morenistas siembra posibilidad de aprobar la mitad del propuesto para el INE

La diputada federal Merilyn Gómez Pozos y Arturo Ávila Anaya, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que la petición carece de seriedad por parte de las autoridades electorales. Además de señalar la incongruencia, pues en un principio se había comentado que habría un presupuesto de 7 mil millones de pesos para la elección del Poder Judicial.

Compartieron su preocupación porque el presupuesto requerido por las autoridades equivale a un año del programa Sembrando Vida y mayor a un año del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Gómez Pozos aseguró que había posibilidad para entablar un diálogo con las y los consejeros del INE para alcanzar un mejor acuerdo “ya que nos parece excesivo” comparando el presupuestos para la elección del 2024 la que definieron como la elección más grande de la historia de México.