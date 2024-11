Andrea Legarreta está cansada de chismes y reacciona a encuentro de Erik Rubín con Paulina Rubio: “Me tiene harta”

Andrea Legarreta desmiente rumores sobre un reencuentro romántico entre Erik Rubín y Paulina Rubio (@bennyibarra // Captura Hoy)

Andrea Legarreta ha expresado su frustración ante los rumores que circulan sobre un posible reencuentro romántico entre su ex pareja, Erik Rubín, y Paulina Rubio.

En un reciente encuentro con los medios, la conductora del matutino Hoy aclaró que el reciente acercamiento entre Rubín y Rubio fue estrictamente laboral, pues se está barajando la idea de que La chica dorada se sume al próximo reencuentro de Timbiriche, programado para 2025.

El nombre de Erik Rubín se volvió tendencia tras compartir en redes sociales un encuentro con Benny Ibarra y Paulina Rubio, con quien tuvo una relación en los años 80 que dio pie a la famosa canción Mío, de la cantante.

Este hecho desató especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa, especialmente ahora que Rubín está soltero.

Rubín se volvió tendencia al compartir un encuentro con Rubio en redes, avivando especulaciones románticas (@bennyibarra)

Sin embargo, Legarreta ha sido enfática al desmentir estos rumores, afirmando que “es evidente que para lo que estuvieron fue algo laboral, no se ve más que eso”. De manera contundente, la madre de Nina y Mía Rubín dejó claro que ya está harta de tener que aclarar los dimes y diretes que surgen sobre su ex relación.

“Eso es una mentira, a mí me tiene harta cada movimiento que vayamos a hacer en estar explicando cosas. Yo sé lo que es, Erik sabe lo que es, Paulina sabe lo que es, entonces es evidente que para lo que estuvieron fue algo laboral, no se ve más que eso”, dijo Legarreta.

La presentadora aprovechó la ocasión para criticar la proliferación de especulaciones y noticias falsas en las redes sociales, señalando que “las cosas funcionan cada vez más chafa” y advirtiendo que llegará un momento en que la gente no creerá ni en lo verdadero.

Legarreta afirma que el acercamiento entre Rubín y Rubio fue solo laboral (@andrealegarreta)

“Ellos son como hermanos, se adoran y si pasara algo también qué bien, yo ya estoy cansada de dar explicaciones (…) las cosas funcionan cada vez más chafa y lo malo es que va a llegar un momento en que la gente ni lo verdadero va a creer”, añadió.

Además, la también actriz comentó sobre la posibilidad de que Paulina Rubio se una al reencuentro de Timbiriche, la icónica banda pop de la que ambos formaron parte. Aunque no confirmó nada, mencionó que sería “espectacular” contar con Rubio en el escenario, ya que su ausencia siempre se siente en los reencuentros del grupo.

“No sé si sea una realidad, sé que el acercamiento ahí estuvo precisamente para eso, pero no sé quién lo haya dicho, al final yo no soy Timbiriche, me entero por el peloncito (Erik), pero la realidad es que si así sucede va a ser espectacular (…) siempre en los reencuentros cuando falta uno de los elementos se extraña y Paulina pues también muchísimo”, aclaró.

Legarreta destaca el deseo de que Rubio se una a Timbiriche, resaltando su ausencia en otros reencuentros (Cuartoscuro)

Por otro lado, Legarreta también compartió su experiencia en la premiere de la película Wicked, donde coincidió con la cantante Ariana Grande. Destacó la emoción de sus hijas al ver a las artistas presentes, describiéndolas como “encantadoras” y “adorables”.

“Fue Ariana, fue Cynthia, fue Danna y Ceci, ellas encantadoras las 4, adorables (…) yo había visto la película para entrevistarlas pero ellas no (sus hijas), estuvieron emocionadas, les gusta mucho y también el talento”.