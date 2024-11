Conductores de ‘Ventaneando’ critican a Pepe Aguilar por su rechazo a la prensa mexicana tras polémica de Ángela Aguilar

(Especial Infobae Jovani Pérez)

Pepe Aguilar, considerado como uno de los intérpretes de regional mexicano más importantes en las últimas décadas tanto por sus aportaciones como por el legado de sus padres, visitó la Ciudad de México para participar como padrino en el Primer Congreso Mundial del Mariachi que se llevó a cabo en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Durante el evento, ofreció un breve discurso en agradecimiento a los organizadores del evento por la invitación, no obstante, evitó hablar con la prensa a toda costa.

“Estoy muy orgulloso y honrado de la invitación a este evento. Llevo 35 años cantando y compartiendo escenarios con grupos de mariachi por todo el continente y sin excepción he sido testigo de la magia que tiene la música mexicana. He visto muchas nacionalidades que ni siquiera hablan español y les encanta nuestra música, algo que en México se está perdiendo. Necesitamos rescatarlo y esta iniciativa lo está haciendo”, dijo.

Hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, iconos del cine y del género ranchero, el intérprete consiguió brillar con luz propia en la industria musical. (pepeaguilar_oficial / Instagram)

¿Pepe Aguilar plantó a la prensa mexicana? Esto reveló Ventaneando

La participación estelar del intérprete de ‘Prometiste’ en dicho evento fue retomada por el programa de espectáculos, donde Ricardo Manjarrez reveló que el cantante no se acercó a la prensa mexicana en ningún momento aparentemente para evitar se cuestionado sobre la polémica que persigue a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Se nos citó muy temprano y pasaron horas, horas, horas y los mariachis cantaban y cantaban y todos decíamos ‘Pues Pepe ya no llegó’. Era el padrino del evento porque muchos mariachis cantaban. Llegó acompañado de su esposa y su hija mayor; obviamente toda la prensa queríamos preguntarle sobre este asunto de Ángela, de su canción, de Nodal, pero no fue posible”, contó Manjarrez.

Maxine Woodside arremetió contra Christian Nodal, a quien culpó de los ataques contra Ángela Aguilar. (nodal / Instagram)

Esta situación molestó a Rosario Murrieta, pues el cantante de ‘Me va a extrañar’ si ha ofrecido entrevistas para medios de Estados Unidos y Colombia.

“Era el figurón de la noche, pero llegó por un lugar donde no podía acercarse la prensa, obviamente. no fuera Colombia y no fuera Estados Unidos, pero como es México...”, dijo.

Ángela Aguilar será galardonada como ‘Mujer del año’

Tras recibir una ola de hate en redes sociales por se nombrada ‘Mujer del año’ en la categoría ‘Regional Music Award’ por la revista Glamour, se confirmó que recibirá el galardón el próximo miércoles 13 de noviembre en un evento que llevará a cabo en la Ciudad de México.