“Quieren que haya lío”; aseguran que Pepe Aguilar ya pactó para que Ángela Aguilar gane un ‘Latin Grammy’ este 2024

Angela Aguilar performs during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

El próximo 14 de noviembre se llevarán a cabo los premios Latin Grammy 2024 y Ángela Aguilar no sólo está nominada, sino que también hará una presentación musical en el evento. Ante esto, el periodista Javier Ceriani informó en Chisme no like que aparentemente Pepe Aguilar habría pactado para que su hija obtenga uno de los galardones de la noche.

Cabe señalar que Ángela Aguilar está nominada en las siguientes categorías: álbum del año con su disco Bolero y en mejor canción regional mexicana con la colaboración de Por el contrario.

¿Pepe Aguilar pactó un Latin Grammy para su hija?

En la transmisión de este 05 de noviembre de Chisme no like, Javier Ceriani estaba comentando que la familia de Nodal no quiere a Ángela debido a las entrevistas que ha dado recientemente, específicamente la de ABC News.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

Sin embargo, mientras comentaba lo anterior, el periodista de espectáculos reveló que aparentemente el cantante de Por mujeres como tú habría usado sus influencias para que su hija gane un premio.

“(Pepe Aguilar) ya arregló para que le den un Latin Grammy (a Ángela), lo va a ganar. Porque además quieren que vaya Ángela a la alfombra y se arme lío para que Univision tenga rating”, puntualizó y añadió:

" (Ángela) Destruye todo lo que habían armado (la familia Nodal) para que esté bien (...) quien la caga es Ángela Aguilar. Cristy nota que ella va a desgraciar el éxito de su hijo y una madre es una madre”, dijo.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dado ninguna declaración respecto a las suposiciones y señalamientos realizados por Ceriani.

Pepe Aguilar. (Foto: IG)

¿Cómo se elige a los ganadores de los Latin Grammy?

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación lleva a cabo un proceso meticuloso para seleccionar a los ganadores de los Latin Grammy. Este proceso comienza con la publicación de los trabajos musicales elegibles, que deben haber sido lanzados entre junio del año anterior y mayo del año en curso. Los propios artistas, junto con sus discográficas, son responsables de presentar sus inscripciones dentro del período establecido por la Academia.

Una vez recibidas las inscripciones, un grupo de más de 100 expertos revisa cada una para asegurarse de que estén en la categoría correcta y cumplan con los criterios necesarios. Existen 53 categorías diferentes, organizadas por géneros musicales y subcategorías, lo que permite una amplia representación de la diversidad musical de la región.

Después de esta revisión inicial, se procede a una primera ronda de votaciones. En esta etapa, un equipo de profesionales de la música emite sus votos a través de una plataforma especializada. Los votantes solo pueden participar en las categorías en las que son considerados expertos, garantizando así que las decisiones se basen en un conocimiento profundo del género. Además, comités específicos, compuestos por votantes de Estados Unidos e Iberoamérica, participan en este proceso para asegurar una evaluación justa y equilibrada.

La selección final de los ganadores sigue un procedimiento similar. Los expertos vuelven a emitir sus votos, que se suman a los de los comités especialistas. La Academia Latina se encarga de contabilizar cada voto para determinar quiénes serán los galardonados en la ceremonia de los Latin Grammy.