Trucos para hablar que usan las mujeres que reflejan una imagen elegante

El vocabulario así como las expresiones corporales y faciales son parte de la imagen que percibe la gente, por lo que es importante hacerse consciente de ello. (Getty)

El vocabulario juega un papel fundamental en la convivencia diaria, ya sea que se comparta tiempo con amigos, familiares o con compañeros de oficina pero cada uno de estos contextos es diferente y es importante distinguirlo.

Aunque la forma de expresarse cambia dependiendo del entorno, algunas palabras o frases, incluso actitudes y movimientos corporales pueden interpretarse como agresivos o no amigables.

Por ello es importante hacer consciencia de la manera en la que las personas reciben los mensajes y sobre todo prestar atención a la manera en la que se expresan las ideas para evitar conflictos a futuro.

10 recomendaciones para lucir más elegante

Entre las recomendaciones para lucir elegante se sugiere ser honestos a la identidad propia con el fin de no perder la esencia que caracteriza a cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kelvin Siso, un creador de contenido oriundo de Venezuela, compartió en su canal oficial de Youtube algunas recomendaciones para ser más elegante y refinada al momento de hablar, esto con la finalidad de mejorar la imagen y elevar a un siguiente nivel el estilo.

Sé tu mismo

Al ser honestos buscando una mejor versión propia es posible expresarse de diferente manera sin perder la esencia característica evitando que sea forzado el cambio y que no sea genuino.

Modular el tono de voz

Al regular el volumen con el que se habla, las personas pueden entender mejor sin necesidad de repetir frases porque no escuchan o no entienden lo que decimos y esto aplica también para quienes hablan demasiado fuerte. Gritar no asegura que sea agradable la comunicación y esto lejos de percibirse como una entonación segura o decisiva puede mostrar hostilidad o agresión.

Pronuncia bien las palabras

Un ejercicio muy recomendado en actuación para quienes suelen tener una mala pronunciación es corregir la dicción por medio de un lápiz o bolígrafo que se coloca de forma horizontal entre los dientes. Esto ayuda a que las personas que hablan rápido, reduzcan la velocidad, gesticulen mejor, aporta seguridad, confianza y sobre todo evita que se omitan algunas letras.

Estructura oraciones más formales

Al usar estas frases es evidente que las ideas son más claras, se organizan mejor los pensamientos y sobre todo es evidente que el vocabulario aumenta. Esto será posible sólo al hacerlo de manera constante, pues un hábito requiere práctica hasta el punto en el que se vuelve cotidiano y no resulta complicado.

Esto aportará un nivel más elevado de sofisticación pero debe considerarse siempre el entorno ya que un lenguaje completamente formal no se utiliza en pláticas casuales que abordan temas graciosos o anecdóticos.

Aprende vocabulario y expresiones

Es importante leer constantemente, pues esto ayudará a que la forma de hablar sea diferente y que el bagaje cultural sea más amplio. El léxico se puede enriquecer de lecturas sencillas como buscar el significado de una palabra desconocida hasta novelas completas o artículos científicos.

La diversidad de los conceptos siempre aportará algo nuevo al conocimiento y esto permitirá que la comunicación con las demás personas sea más asertiva.

Además del atuendo, el vocabulario contribuye a que las personas luzcan impecables.

Evita hacer movimientos exagerados

Gesticular demasiado puede distraer a la otra persona y esto ocasionará que desvíe la atención, por lo que se recomienda mantener expresiones que transmitan serenidad. Los movimientos corporales igual es aconsejable que sean tranquilos, sin mucha velocidad.

La finalidad no es mantenerse inmóvil o inexpresivo, sino ser consciente de la forma en la que nos comunicamos para que las conversaciones resulten más agradables y cómodas.

Evita las muletillas

Estas expresiones son un recurso muy común en la actualidad y demuestran inseguridad, duda y en algunas ocasiones falta de comprensión, motivo por el cual se aconseja hablar más pausado para formular las ideas de mejor manera y sobre todo para detectar en qué situaciones se utilizan.

Hacerse consciente es fundamental para encontrar aquellas palabras que sólo confunden o desvían la atención y se logra solamente cuando se mantiene este trabajo de manera constante aunque puede suponer un gran problema que el ritmo de vida actual sea muy agitado, así que también se aconseja esforzarse sin auto exigirse demasiado.

Aprende a usar tus manos

Al momento de compartir una idea o comunicar algún suceso, debe considerarse que las manos juegan un papel importante, pues su movimiento acompaña y estructura el mensaje de alguna manera.

Usarlas de manera apropiada contribuye a que se exprese de mejor forma nuestra aportación, es decir que se percibe más precisa y natural, pues no utilizarlas da la sensación de nerviosismo o tensión.

Utiliza “caricias verbales”

Esta expresión hace referencia a que debe demostrarse afecto, apoyo o motivación por medio de elogios y cumplidos que ayuden a generar una relación más cercana, donde la empatía permita cercanía con la otra persona, demostrando cortesía, bondad y sobre todo confianza.

Aprende cosas interesantes

Hablar de manera elegante durante todo el día puede ser complicado e incluso innecesario en algunos casos, por lo que además de elevar la imagen a través de la formalidad, los temas interesantes agregan relevancia y permiten palabras poco cotidianas.

Estas sugerencias pueden llevarse a cabo de forma paulatina y tranquila, sin presiones. La finalidad de estos consejos es enaltecer y llegar a la mejor versión de cada uno de forma consciente.