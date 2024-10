Sheinbaum se pronuncia por el asesinato del alcalde de Chilpancingo: “Ya están dando resultados”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la inseguridad en Guerrero (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

A casi un mes del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se están teniendo avances en la investigación sobre lo ocurrido.

En su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal fue cuestionada sobre los hechos ocurridos el pasado 6 de octubre en Guerrero, cuando Alejandro Arcos Catalán fue privado de la vida de una manera violenta, toda vez que se localizó su cuerpo decapitado.

“Ya se están dando resultados. Hay una investigación”, se limitó a informar Claudia Sheinbaum respecto al asesinato, pues señaló que es importante no invadir el proceso de las indagatorias que se han realizado.

En su momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el 6 de octubre Arcos Catalán iba a acudir a una reunión en Petaquillas, pero no contaba con escoltas ni chofer.

Alejandro Arcos Catalán fue asesinado a una semana de haber asumido el cargo. (Foto: Gobierno de Chilpancingo)

Al respecto, Sheinbaum fue cuestionada si el alcalde de Chilpancingo se dirigía a una reunión con alguien en particular. No obstante, la mandataria federal optó por no brindar mayores detalles. “Eso pasó hace como un mes, el secretario (Harfuch) lo informó. Se va a seguir informando”.

“Que informe el secretario de seguridad. Yo creo que en estos casos en particular, es muy importante que la información que se dé sea verídica, que no se invada el proceso de investigación. Lo que sí puedo asegurarles es que el gabinete de seguridad está trabajando 24 horas al día sin descanso para que no haya impunidad”, agregó

Asesinato de Arcos Catalán

Alejandro Arcos Catalán asumió su cargo como alcalde de Chilpancingo el 30 de septiembre, luego de resultar electo bajo la coalición del PRI-PAN-PRD. Seis días después fue localizado sin vida.

El cuerpo de Alejandro Arcos fue localizado al interior de una camioneta abandonada (Foto: REUTERS/Oscar Guerrero)

El 6 de octubre comenzó a circular una fotografía que mostraba el cuerpo de un hombre decapitado al interior de una camioneta. El torso de la víctima estaba en el asiento del copiloto. En una segunda imagen se apreciaba la cabeza cercenada del mismo individuo, la cual fue colocada en el toldo del vehículo pick up, mismo que fue abandonado en la colonia Villas del Roble.

Posteriormente se identificó a la víctima como Alejandro Arcos Catalán. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó los hechos y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación para aclarar lo sucedido.

“Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos (...) Llevaba menos de una semana en el cargo”, indicó Moreno Cárdenas en una publicación en X, en la que también exigió justicia por el asesinato de Francisco Tapia, secretario de dicho Ayuntamiento.

Francisco Gonzalo Tapia fue privado de la vida el 3 de octubre en las inmediaciones de la plaza cívica Primera Congreso de Anáhuac, a tres días de haber asumido el cargo. El ataque armado se perpetró en la avenida Juan Ruiz Alarcón, cerca de las 18:00 horas.

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya se tiene avances sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, hasta el momento no se ha identificado a los presuntos responsables y tampoco hay personas detenidas.