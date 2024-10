Gustavo Macalpin, periodista despedido al aire, aclara si se unirá a Ventanenado: “A la tía Chapoy no le gustó”

Gustavo Macalpin genera revuelo tras visitar TV Azteca en Ciudad de México (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Gustavo Macalpin ha generado revuelo en las redes sociales tras su reciente visita a las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México.

Durante su estancia, el exconductor de Ciudadano 2.0, su ex programa en el Canal 66 de Mexicali, se fotografió en el set del programa de espectáculos Ventaneando, lo que desató una serie de especulaciones sobre su posible incorporación al programa.

Sin embargo, Pati Chapoy, titular del longevo programa de espectáculos, desmintió categóricamente estos rumores, calificando la situación como una invención de Macalpin.

“Es falso, falso, falso, de toda falsedad, obviamente este joven inventó toda esta historia porque esto no es cierto”, dijo la directora de espectáculos de TV Azteca.

Macalpin bromeó sobre una oferta para unirse a 'Ventaneando' (@GustavoMacalpin)

El incidente comenzó cuando Macalpin compartió en su cuenta de X una imagen en la que bromeaba sobre recibir una oferta para unirse a Ventaneando.

“Pensé que me iban a ofrecer un noticiero…pero el tío Richie (Ricardo Salinas Pliego) me ofreció un lugar en Ventaneando”, escribió en su publicación de X el periodista.

Aunque el tono era claramente humorístico, algunos usuarios de redes sociales tomaron en serio la publicación, lo que llevó a que la imagen llegara a los ojos de Chapoy. La conductora no tardó en aclarar que no había ninguna intención de integrar a Macalpin al equipo del programa.

Video desata rumores. Crédito: Instagram, jgarralda

La reacción no se limitó a Chapoy. Pedro Sola, otro de los conductores de Ventaneando, expresó su molestia por el hecho de que Macalpin se hubiera fotografiado en uno de los sillones del set.

Según declaraciones recogidas, Sola y otros miembros del equipo no estaban presentes cuando Macalpin realizó la visita, lo que generó desconcierto sobre cómo logró acceder al foro.

En respuesta a la controversia, Macalpin utilizó nuevamente su cuenta de X para enviar un mensaje a Chapoy, en el que reiteró que su publicación original fue solo una broma.

Chapoy aclaró que no había intención de integrar a Macalpin al equipo de 'Ventaneando' (Infobae México/Evelyn Bravo)

El mensaje de Gustavo Macalpin a Pati Chapoy

En un nuevo video compartido, explicó que la idea de tomarse una foto en el set surgió espontáneamente y que no esperaba que su “chistecito” causara tal revuelo.

“Si ya saben cómo soy para qué me invitan, a mí se me ocurrió tomarme una foto en el set de ‘Ventaneando’, subirla a manera de broma, y creo que a nuestra tía Pati Chapoy como que no le pareció mi chistecito”, señaló el conductor.

“Estimada señora Chapoy, digo, vete acostumbrando”, añadió.

El periodista envió un mensaje a Pati Chapoy Crédito: X@GustavoMacalpin

La figura de Gustavo Macalpin ha estado en el centro de atención desde que, semanas atrás, se viralizó un video en el que Luis Arnoldo Cabada, director del Canal 66 de Mexicali, le informaba en vivo que sería su último día al aire en Ciudadano 2.0.

El despido, que tomó por sorpresa a Macalpin, no fue acompañado de una explicación clara, lo que ha dado pie a rumores sobre posibles censuras debido a comentarios críticos hacia figuras políticas locales.

Este episodio en TV Azteca se suma a la serie de eventos que han mantenido a Macalpin en el ojo público, destacando su habilidad para generar conversación y polémica en torno a su figura mediática.