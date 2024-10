¿La Barbie Bombón? Ninel Conde revela la verdad sobre su nueva apariencia

Ninel Conde enfatizó en la importancia de sentirse feliz y cómoda con su nueva imagen, esto tras reaparecer con nuevo look. (Archivo)

En los últimos días, la artista mexicana, Ninel Conde, se ha convertido en foco de críticas y comentarios mal intencionados respecto a su nueva apariencia de su rostro, el cual denota innumerables procedimientos estéticos e intervenciones, lo cuales le ha otorgado la impecable imagen que luce en la actualidad.

En entrevista con la revista de entretenimiento ‘People en Español’, la interprete de ‘Bombón Asesino’ reveló algunas declaraciones respecto a sus tratamientos estéticos y el repentino cambio de imagen, que desató una fuerte polémica en las plataformas digitales. En respuesta a la presente controversia, Conde denotó cierta indiferencia, pues se catalogó como una verdadera muñeca plástica.

¿'La Barbie Bombón’? Ninel Conde arremete contra sus <i>haters</i>

Es evidente que los internautas no pasaron desapercibido el nuevo look de Ninel Conde, sin embargo, en contraparte a los múltiples comentarios negativos dirigidos a sus procedimientos estéticos, la actriz decidió abordar tal situación con cierto toque de humor, pues pese a negar sus cirugías en repetidas ocasiones, la cantante aludió que solo busca “ser la mejor versión de si misma y hará lo necesario para conseguirlo”.

En los medios digitales abundan comentarios como: “Es otra persona, no se parece”, “Ella sigue con que no se ha hecho nada”, o “¿Dónde quedó Ninel?” dicen algunos en las redes. No obstante, Conde aclaró que se encuentra preparada para recibir todo tipo de comentarios, pues consideró irrelevante tomarse en serio las cosas negativas.

“Desgraciadamente hay personas que escriben simplemente el reflejo de lo que hay en su corazón, entonces es mejor no tomarte nada en serio ni ver las cosas negativas, pues todo eso es basura”, aseguró.

(Instagram: @ninelconde)

Con 48 años de edad, Ninel Conde explicó que dicho cambio se encuentra dirigido para cuidar su imagen y buscar su versión deseada, pues en su trayectoria como artista del medio, explicó que en el mundo del entretenimiento se han exigido estándares para que las mujeres cumplan con una apariencia inalcanzable. Sin embargo, por su parte solo ha ambicionado en verse y sentirse bien consigo misma, por lo que en el aspecto de críticas, es algo que ya esperaba y estaba consciente en afrontar.

“Está bien sentirse bien, buscar ser tu mejor versión y hacer todo lo que sea necesario para lucir más guapa para ti, primero para ti y luego para el resto del mundo”, dijo.

El ‘Bombón Asesino’ sorprendió a sus fanáticos con un irreconocible cambio de look, pues además de los visibles procedimientos estéticos, la cantante reapareció con una extensa cabellera rubia, donde confirmó que se encontraba con la idea de mantenerlo de forma temporal, por lo que se autodenominó como una “Barbie Bombón”, destacando que está feliz sin dejar que las críticas le afecten.

En la intervención con la revista de entretenimiento, Ninel Conde aprovechó en emitir un discurso positivo a quienes están en busca un mejor cambio consigo mismos, pues recomendó a los usuarios en animarse a ser su ‘mejor versión’ sin que los comentarios de los demás los afecten, tomando como ejemplo su experiencia propia.

“Si tienes ganas de hacer algún cambio con el que vas a sentirte o verte mejor, si tienes algo que te incomoda, si tienes algo que mejorar, atrévete”, recomienda, “pues después cuando lo hagas dirás: ¿por qué no lo he hecho antes?”, expresó.

En el ámbito laboral, la cantante mexicana adelantó que se encuentra bajo nuevos proyectos musicales, pues comentó que está trabajando en composiciones nuevas en Miami. Además de que, hizo énfasis en una propuesta televisiva para una nueva serie que se prevé durante el mes de enero, así como también la producción de su línea enfocada en productos de salud y bienestar para crear colágeno.

(Foto: Instagram de Ninel Conde)