“Les pasamos el bastón de mando”: Yolanda Andrade habla sobre la posible relación entre Gala Montes y Karime Pindter

El famoso “Team Garime” volvió a enamorar a sus seguidoras al acudir al programa “Montse & Joe” conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, presentadoras que fueron pareja durante una década.

Gala Montes y Karime Pindter llegaron al foro de Unicable para hablar públicamente sobre el aclamado shippeo que surgió entre ellas cuando estaban dentro de La Casa de los Famosos México.

Pese a que desconocían que la química que transmitían iba más allá de una amistad, las famosas decidieron dejar que las cosas fluyan para saber si se puede dar una relación sentimental; sin embargo, los momentos que comparten juntas siguen alimentando las esperanzas de sus fanáticos.

Derivado de la gran aceptación que tuvieron por parte del público, Montserrat aseguró que se viven otros tiempos, pues cuando ella fue pareja de su compañera fueron duramente juzgadas.

“Definitivamente estamos en otros tiempos. Antes te gritaban cosas en la calle. Y ahora, ya quieren que suceda”, compartió.

Asimismo, bromearon con cederles el lugar como pareja de mujeres de la televisión, por lo que aseguraron que les cedían el “bastón de mando”.

Días después de que “Las Garime” asistieron al programa de Unicable, la prensa acudió con Yolanda Andrade para conocer su postura sobre una posible relación entre las exhabitantes de La Casa de los Famosos, a lo que respondió:

“Padrísimo, padrísimo. Qué bueno que a ellas les tocaron otros tiempos, no como a nosotras, fue diferente”, dijo recordando su relación con la exconductora de “4 Elementos”.

“Mientras haya admiración, o sea, mientras admires a tu pareja siempre es bien bonito (...) Están viviendo un momento bien bonito, ‘Las Garime’. Les pasamos el bastón de mando”, mencionó, recordando lo que ocurrió en la reciente emisión de Montse & Joe.

Karime Pindter busca que las cosas fluyan de verdad con Gala Montes

Antes de que el shippeo con la actriz de melodramas tomara mayor fuerza, la exintegrante de Acapulco Shore aseguró que su decisión de dejar que todo se dé a su tiempo no está relacionada con hacer algún tipo de marketing, solo buscan que todo suceda de manera natural.

“Gala es un bombazo, el amor con Gala es real. ¿Cuál marketing? Yo salí y no me imaginaba que estaban en esos videos del shippeo. O sea, Gala es súper atractiva, hay mucha química entre las dos, pero era como que nos llevamos normal. Nunca me lo imaginé”, aseguró en un encuentro con diversos medios.

Días después, en una entrevista con Yordi Rosado para YouTube, también mencionó que veía Gala Montes como su colágeno, pues tenía muy presente el tema de la edad así como su amistad con la intérprete de “Tacara”.