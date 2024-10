Joven musulmana es agredida por una extranjera en Tabasco: “Me dijo que regresara a mi país” | VIDEO

Estrella mostró los rasguños le ocasionó la mujer extranjera. (Ilustración: Jesús Avilés)

Un acto de racismo y xenofobia tuvo lugar en Villahermosa, Tabasco, cuando una joven mexicana musulmana, identificada como Estrella, denunció haber sido agredida físicamente en un centro comercial de Costco por una mujer extranjera. El incidente ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde Estrella compartió su experiencia y las agresiones que sufrió.

“Estaba en Costco y una señora me comenzó a jalonear y casi me golpea. Si no es porque una señora me ayudó y otras personas, no sé qué habría pasado”, relató Estrella. Según su testimonio, la discusión comenzó cuando la mujer le preguntó: “¿Eres musulmana?”. Al confirmar su religión, la joven fue insultada con un despectivo “que asco, regresate a tu país”.

Estrella decidió confrontar a la mujer, señalándole que ella era mexicana y que era la mujer extranjera quien no pertenecía a ese lugar. “Ella me contestó que era europea y que Europa se había infestado de musulmanes y que no quería que eso pasara en México”, añadió. Este intercambio se tornó físico, con jaloneos y la mujer intentando quitarle el teléfono con el que estaba grabando la agresión.

La mexicana denunció que la mujer holandesa de la nada comenzó a insultarla. (TikTok / @estrelladelcar_)

En el video que Estrella compartió, mostró las marcas de las agresiones físicas que sufrió, incluyendo rasguños y pellizcos en sus brazos. La joven, claramente alterada, recibió ayuda de otras personas en el lugar, quienes la acompañaron hasta el estacionamiento tras el incidente.

Otro video que circula en redes sociales muestra la confrontación, donde la mujer extranjera repetidamente le exigía a Estrella que se fuera de México, mientras que esta última la enfrentaba, acusándola de ser “islamofóbica”.

Estrella mostró la identidad de la extranjera que la agredió en el Costco. (TikTok / @estrelladelcar_)

Tras el altercado, Estrella se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para formalizar una denuncia en contra de la mujer que la agredió. Según reportes en redes sociales, la agresora fue identificada como Patricia Sliepenbeek, originaria de los Países Bajos.

Este incidente ha suscitado una fuerte respuesta en línea, generando un debate sobre la xenofobia y la islamofobia en México. Usuarios de las redes han expresado su apoyo a Estrella, condenando el acto de violencia y destacando la importancia de la tolerancia y el respeto hacia todas las religiones y culturas.

El caso de Estrella pone de manifiesto no solo el problema de la xenofobia en el país, sino también la necesidad de crear conciencia sobre la diversidad y la aceptación. La joven ha utilizado su plataforma para compartir su historia, esperando que su experiencia sirva como un llamado a la acción contra la intolerancia.