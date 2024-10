“Para que mi familia pobre no fuera”; Adrián Marcelo confiesa la razón por la que se casó en la playa

(YT/Adrian marcelo)

Tras su paso por La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar y ahora confesó la controversial razón por la que decidió casarse en la playa con Karina Puente.

Estas declaraciones se dieron en medio de otra polémica, en donde el youtuber recientemente le dio una entrevista a René Franco y éste último fue duramente criticado por no dejarlo hablar en gran parte de la charla.

De igual manera, el creador contenido poco a poco ha ido retomando sus apariciones en redes sociales.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre su boda?

Fue durante la columna de opinión de Shanik Berman en TvNotas donde la periodista compartió una declaración que le dio Adrián Marcelo.

(YT/Adrian marcelo)

“Tengo fobia a ser pobre. ¿Quién quiere ser pobre?”, comenzó a decir el artista.

En este sentido, el comediante puntualizó que la razón por la que decidió hacer su boda en la playa fue intencionalmente para que ciertos familiares que no contaban con muchos recursos no asistieran.

“Me casé en la playa para que mis familiares pobres no pudieran ir. Ese fue el primer filtro. Y sí regalo dinero a mis seguidores porque son likes fáciles. Si me ponen cámara regalo dinero, si no hay cámaras y nadie lo graba no me nace darlo”, dijo.

(Zuri González/Infobae)

¿Cómo fue la boda de Adrián y Karina?

En 2022, Adrián Marcelo compartió un blog desde su canal de Youtube para enseñar cómo fue su boda en la playa. Ahí asistieron algunos de sus mejores amigos y familiares.

El 15 de octubre fue la celebración nupcial en una pequeña iglesia. El humorista portó un traje color caqui y ambos tuvieorn una ceremonia íntima rodeados de sus seres queridos. Tras el evento religioso los novios es fueron en un pequeño vehículo rojo hacia el salón de fiestas.