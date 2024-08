Adrián Marcelo vuelve a atacar a Gala Montes por su depresión; internautas explotan y exigen su expulsión

(Captura de pantalla YouTube El 5)

La madrugada del martes 6 de agosto, La Casa de los Famosos México 2 fue escenario de varias peleas simultáneas. Sian contra Mario Bezares, Gala y Briggitte; Ricardo con Karime y Mariana contra Briggitte. Sin embargo una de las más polémicas fue protagonizada por Adrián Marcelo y Gala Montes.

“Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga”, estalló el regiomontano retomando el conflicto entre la mamá de Gala y ella. Asimismo puso en tela de juicio la salud mental de la actriz. “Tu no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas”.

“Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Huevos sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”.

Adrián Marcelo utilizó el tema de la salud mental para atacar a Gala Montes, lo que ha desatado una ola negativa de reacciones en redes sociales, exigiendo que saquen al youtuber. (X/@breakingitnews|Televisa)

A pesar de que sus compañeros buscaban la manera de intervenir el youtuber seguía dando golpeas bajos a la actriz. Incluso le recordó que ella había iniciado en el mundo de la actuación desde muy pequeña, un tema que ella expuso en sus redes sociales antes de ingresar al reality show. “Te faltó niñez, estás enferma”.

“Qué feo que te aproveches de algo así. Yo tengo el mismo derecho y capacidad de estar aquí”, respondió Gala intentando guardar la compostura.

“No me vas a hacer sentir mal. Crees que es un juego? Pobrecito si crees que es una actuación Tu sabes perfectamente y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida”.

Otro de los polémicos comentarios lanzados por Adrián Marcelo fue cuando sacó nuevamente lo sucedido durante la primera salvación en LCDLFM, ya que Gala eligió a Agustín en vez de Briggitte. “La pudiste haber salvado y te fuiste por cachonda con alguien”, gritó.

“¿Si sabes en dónde debes de estar? En una clínica, esto es un juego. No me aprovecho, estás mal.”

El youtuber utilizó temas delciados para agredir verbalmente a la actriz. (Captura de pantalla YouTube EL 5)

Finalmente el equipo Mar se retiró a su habitación y reflexionaron sobre el ataque de Adrián Marcelo. Arath de la Torre dijo que espera que la producción sancione a Adrián pues fue una reacción bastante agresiva contra su compañera.

Mientras tanto, en redes sociales la audiencia se pronunció acerca de la discusión y rechazó el comportamiento del youtuber. Calificaron sus comentarios como agresiones verbales y exigieron que la CONPARED le retire su cédula como psicólogo.

“Que nefasto Adrián como se mete así con una mujer hablando temas de depresión que ya lo saquen, pésimo hombre”, “Que miedo su nivel de manipulación”, “Expulsión de Adrián Marcelo eso si es violencia verbal”, “La depresión no es juego”, “La CONAEP debería considerar de cancelarle la cédula profesional a Adrián Marcelo”, “No sabía que se podía hacer bullying en el programa y que permitían el machismo”, “Exigimos expulsión”, fueron algunos de los mensajes de indignación de los internautas.