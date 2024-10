Así respondió Pedro Fernández al piropo de Lucero de ser un “buen besador”

Lucero, conocida como la “Novia de América”, también respondió la curiosidad de muchos sobre si Pedrito Fernández es un buen besador/ (@pedro.fer)

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado, la reconocida actriz y cantante Lucero compartió detalles sobre su vida personal y profesional, revelando aspectos poco conocidos de su relación con Pedrito Fernández. Durante la conversación, Lucero recordó cómo surgió su romance con el cantante y actor, mencionando que fue durante la filmación de una película donde ambos participaron.

“Fuimos novios por un corto tiempo”, comentó Lucero, explicando que el guion de la película facilitó que se dieran su primer beso, lo que ayudó a que ambos se sintieran más cómodos el uno con el otro.

Lucero, conocida como la “Novia de América”, también respondió la curiosidad de muchos sobre si Pedrito Fernández es un buen besador. “Después ya tuve otro noviecito, yo creo que sí lo he contado. Con Pedro Fernández, ya nos dimos besos de a de veras y ahí no me dio asco. Súper buen besador”, afirmó Lucero,

Añadiendo que en aquel entonces no tenía la experiencia suficiente para saberlo, pero que ahora, con el tiempo, reconoce que daba “besos bien bonitos”. La relación entre ambos fue breve debido a sus respectivas carreras, pero Lucero recordó con cariño esos momentos, mencionando que su madre adoraba a Pedrito.

Esto piensa Pedrito Fernández sobre el piropo de Lucero

Por su parte, Pedrito Fernández respondió a las declaraciones de Lucero en una entrevista reciente. Aunque sus palabras fueron breves, muchos interpretaron su respuesta como un simple “gracias, amiga”, lo que generó una ola de memes en las redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas comentaron sobre la interacción entre las dos estrellas.

Por su parte, Pedrito Fernández respondió a las declaraciones de Lucero en una entrevista reciente/ (Fotos/ Televisa/ Media Concepts PR)

La entrevista de Lucero con Yordi Rosado no solo se centró en su relación con Pedrito Fernández, sino que también permitió a la artista hablar sobre su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo.