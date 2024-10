Anabel Hernández responsabiliza a Morena de su encuentro con manifestantes en la Corte de NY: “Si algo me pasa, es culpa de ellos”

La periodista responsabilizó a Morena. Crédito: X @LubbLubbyy

Anabel Hernández, periodista especializada en narcotráfico y seguridad, acusó al partido Morena de haber organizado y pagado a al grupo de manifestantes que la encararon el pasado 16 de octubre en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos. Por ello, los responsabilizó de su seguridad y la de su familia.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar para Así las Cosas en W Radio 96.9 FM, la comunicadora mexicana relató que el pasado miércoles, tras salir de la audiencia de sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, un grupo de personas comenzó a seguirla.

“Salí de la corte, ya después de la sentencia, y tenían un show. Lo que pasó ayer no es el grito desesperado de los fanáticos de López Obrador defendiéndolo, no fue el grito de personas indignadas: fue un show, un acto circense”, declaró.

El hecho quedó registrado en un video. En la grabación de poco más de un minuto de duración se observa a un grupo de mujeres y hombres caminar junto a ella mientras le gritan “¿Qué se siente ser una traidora?”, “Eres del narco”, “Ratera” e incluso “Criminal”.

La periodista mexicana fue increpada por un grupo de manifestantes cuando abandonó el edificio de la Corte de Brooklyn, Nueva York, tras la audiencia de Genaro García Luna. Crédito: X/@morena_ny1

Anabel, vestida con una gabardina color vino y botas negras, únicamente se limita a reír mientras continúa caminando.

“Imagino que habrá gente fanática, que adora al presidente (López Obrador) o que les incomoda mis investigaciones; yo imagino que las hay. Esas no estaban ayer, esas que estaban ayer fue un montaje, eran personas que incluso ya habían ido el año pasado. Te repito, es gente que me vio todo el día entrar y salir de la Corte, incluso dentro de la Corte compartiendo el pasillo o la fila. Nunca se me cuestionó”, agregó.

En esa línea, responsabilizó al partido oficialista, pues asegura que tuvieron que pagar y organizar este acto.

“Es ahí donde yo levanto la voz, señalo y responsabilizo directamente al partido Morena de si algo me pasa a mí a mi familia, es culpa de ellos”, concluyó.

Anabel Hernández es una de las periodistas más reconocidas que cubre y revela las redes de narcotráfico en México. Crédito: Cuartoscuro

Anabel Hernández, critica de la 4T

Anabel Hernández es una de las periodistas que han mostrado abiertamente su rechazo a la denominada 4T, por lo que constantemente es criticada por simpatizantes de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Su obra más reciente, publicada el 23 de abril de 2024, fue titulada La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, en donde acusa directamente al exmandatario federal de haber recibido dinero del Cártel del Pacífico para sus campañas electorales.

En hechos recientes, criticó la estrategia de seguridad de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que calificó de “clasista” y “racista”.

“Una de estas herramientas que según Sheinbaum es una varita mágica es la atención de causas, que es lo mismo que recetó López Obrador. Aquí se parte de un problema crucial: cuando el actual gobierno, la 4T, habla de atenciones de causas, lo que está diciendo es que solo por pobreza la gente es criminal, como si solo los pobres fueran los criminales de este país.

No solo es una visión clasista y racista, sino es una visión falsa. No es por eso que existe la criminalidad; no me dirán que ‘El Mayo’ Zambada o ‘El Chapo’ Guzmán trafican drogas porque son pobres o tienen hambre. No, lo hacen porque hay todo un sistema que los favorece”, expuso a través de su podcast Narcosistema.

La periodista también ha señalado a la presidenta de México de tener nexos con el narcotráfico. (Cuartoscuro | AP)