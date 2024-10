Anabel Hernández reacciona a la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum: “Es una visión clasista”

La periodista también ha señalado a la presidenta de México de tener nexos con el narcotráfico. (Cuartoscuro | AP)

El pasado 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Estrategia Nacional de Seguridad que se implementará durante su sexenio para disminuir los delitos y erradicar la violencia. Sin embargo, su plan no ha sido bien recibido por gran parte de la población mexicana, entre quienes destacan figuras públicas como la periodista Anabel Hernández.

De acuerdo con la información revelada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la nueva administración buscará combatir la delincuencia a través de cuatro ejes:

Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional (GN). Fortalecimiento de inteligencia e investigación. Coordinación absoluta del gabinete de seguridad y las entidades federativas.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. (AP Foto/Fernando Llano)

Adicionalmente, la mandataria mexicana advirtió que, durante su gobierno, no regresará la guerra contra el narcotráfico.

“No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. ¿Qué vamos a usar? prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes”, reiteró.

Dos días después, a través de su podcast Narcosistema, la autora del libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa señaló que se trata de una “calca” de la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador: la de “abrazos y no balazos”.

“El nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum nos quiere recetar a los mexicanos la misma medicina. Mientras en Chiapas, mientras en Sinaloa, mientras en Baja California, mientras en Guerrero, mientras en Michoacán la gente está muriendo a causa de las organizaciones criminales, está siendo secuestrada o víctima de explotación sexual, lo que dijo la presidenta es que no habrá guerra contra el crimen organizado, un gravísimo error histórico”, acusó.

Anabel Hernández es una de las periodistas más reconocidas que cubre y revela las redes de narcotráfico en México. Crédito: Cuartoscuro

Los errores

De acuerdo con la periodista mexicana, la estrategia de seguridad de la presidenta de México presenta varios errores. Además, la calificó de “clasista” y “racista”.

“Una de estas herramientas que según Sheinbaum es una varita mágica es la atención de causas, que es lo mismo que recetó López Obrador. Aquí se parte de un problema crucial: cuando el actual gobierno, la 4T, habla de atenciones de causas, lo que está diciendo es que solo por pobreza la gente es criminal, como si solo los pobres fueran los criminales de este país.

No solo es una visión clasista y racista, sino es una visión falsa. No es por eso que existe la criminalidad; no me dirán que ‘El Mayo’ Zambada o ‘El Chapo’ Guzmán trafican drogas porque son pobres o tienen hambre. No, lo hacen porque hay todo un sistema que los favorece”, expuso.

(Jovani Pérez/Infobae México)

En cuanto al segundo punto de la estrategia, que refiere al reforzamiento de la GN, Hernández advirtió que poco ha servido para la disminución de la violencia.

“Se dijo: se reforzará la GN. ¿De que están hablando? La GN fue utilizada durante todo el sexenio de AMLO como la varita mágica. Fue enviada a los estados más violentos ¿y saben lo que pasó? 106 organizaciones criminales que operan durante la luz del día, al mediodía, durante las noches”, afirmó.

Respecto al fortalecimiento de inteligencia e investigación, quizá el eje al que el gobierno federal pondrá mayor atención, la comunicadora indicó que “es de risa”.

“No es que no se haya hecho inteligencia, sino que esa inteligencia no sirve de nada (...) si no hay una autoridad que quiera encarcelar a esos criminales. La cuestión de inteligencia es solo un instrumento, no hay paz sin legalidad”, comentó.

Empero, la “peor parte” para Hernández fue la designación de García Harfuch como el encargado para encabezar esta estrategia, a quien calificó como un “policía corrupto”.

“Es un jefe policiaco que, de acuerdo con sus exámenes de confianza, tiene un IQ por debajo de lo normal”, agregó.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch (Cuartoscuro)

Así debería de ser la estrategia, según Hernández

Por otra parte, la periodista apuntó que la estrategia de seguridad debería asegurar que las organizaciones criminales no hagan lo que quieran, pues solo así se podrá reducir la violencia en el país.

“Se trata de un combate multidisciplinario, donde se tiene que incautar los bienes del crimen organizado, desmantelar su dinero para que no puedan seguir produciendo dinero, comprando armas, municiones, pagando sobornos.

Si yo como periodista los he descubierto, imaginemos si no lo puede hacer el Estado con todos los instrumentos, pero no quieren hacerlo”, advirtió.