Cuál fue el mensaje que dio ‘El Chapo’ Guzmán el día que fue sentenciado en la Corte de Brooklyn

Dibujo de 'El Chapo' Guzmán dentro de la Corte de Brooklyn en Nueva York. (REUTERS/Jane Rosenberg)

En octubre de 2024, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, también conocida como la Corte de Brooklyn, será escenario de dos casos de alta relevancia relacionados con el narcotráfico.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, escuchará el día 16 la sentencia correspondiente a los cinco cargos criminales por los cuales fue declarado culpable. Un par de días después, Ismael ‘El Mayo’ Zambada acudirá a su primera audiencia frente al juez Brian M. Cogan para la lectura de los 17 cargos que se le imputan.

Este mismo tribunal albergó, entre finales de 2018 y principios de 2019, lo que ha sido nombrado como “el juicio del siglo”, que llevó a una sentencia de cadena perpetua contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘El Chapo’, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Guzmán Loera fue declarado culpable el 12 de febrero de 2019 de diez cargos criminales, entre los que se destacaron acusaciones por narcotráfico, uso de armas de fuego para apoyar sus delitos relacionados con el trasiego de drogas y participación en una conspiración para cometer lavado de activos.

Brian Cogan ha presidido varios casos de alta relevancia que involucran a personajes del crimen organizado. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Meses más tarde, el 17 de julio, fue condenado a cadena perpetua. Ese día, el capo ofreció su último pronunciamiento público, como se suele permitir a las personas antes de escuchar su sentencia.

Al inicio de su mensaje, ‘El Chapo’ agradeció a su familia y al resto de las personas que, de algún modo, le expresaron su apoyo durante el proceso penal. “Esas oraciones me dieron fortaleza para pasar esta tortura que estoy pasando desde hace 30 meses”, externó el capo.

“Me he visto obligado a beber agua no higiénica; se me negó la luz del sol y el aire fresco [...] Me duele la garganta, la nariz y la cabeza. Me tapo los oídos con papel higiénico por el ruido del aire”, señaló al criticar las condiciones en las que estuvo confinado. La palabra “tortura” fue repetida en múltiples ocasiones durante su discurso.

Guzmán Loera, quien estuvo al mando de un grupo criminal que dependía del uso de la violencia para mantener su poder, protestó por las limitaciones que se le impusieron a lo largo del juicio. “No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura las 24 horas emocional, psicológica y mental. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida [...] En el siglo XXI no se puede permitir este tratamiento cruel”, dijo el exjefe delictivo.

El juicio del 'Chapo' duró tres meses y contempló la participación de 14 testigos. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Ante Brian Cogan, ‘El Chapo’ acusó que el jurado no actuó con imparcialidad e incluso inculpó a sus integrantes de haber consultado redes sociales y medios de comunicación. “Cuando me extraditaron esperaba una justicia ciega, donde mi fama y mi reputación no fueran un pretexto”, agregó.

Hacia el final de su mensaje, Guzmán Loera lamentó las circunstancias en las que fue declarado culpable de haber dirigido al cártel responsable de la importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína.

“Desde aquí aprovecho para decir que aquí no se hizo justicia, no se hizo justicia. Mi caso quedó manchado”, sostuvo ‘El Chapo’ antes de despedirse de Cogan con un “gracias, señor juez”.

Cuando Brian Cogan tomó la palabra, defendió que el juicio fue “diligente y justo” y señaló que los crímenes cometidos por Guzmán fueron de una “maldad inmensa”. Posteriormente, ordenó que fuera encerrado de por vida en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto de Colorado.