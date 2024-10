“El beso del duende”, el K-drama sobre un viaje emocional entre la inmortalidad y el destino

“El beso del duende” es un drama que mezcla elementos de comedia romántica y fantasía para contar la historia de Ban Sook. (VIKI)

El drama surcoreano “El beso del duende” estrenado en julio de 2020, está protagonizado por Bae In-hyuk y Jun Hye-won, quieres interpretan a un pareja de un duende inmortal y una estudiante universitaria escéptica de lo sobrenatural.

“El beso del duende” (Kiss Goblin) tiene como protagonista a Bae In-hyuk, un actor reconocido por interpretar papeles en dramas de televisión y series web, XX (2020), My Roommate Is a Gumiho (Mi novia es una gumiho, 2021) y At a Distance, Spring Is Green ( A distancia, la primavera es verde, 2021).

Jun Hye-won es una actriz que debutó en televisión en el 2017, con la serie Porque esta es mi primera vida, ha participado en proyectos como Aquel año nuestro (2022) y en Alquimia de almas (2022).

La serie se transmitió a través de la cadena de televisión Kok TV, desde el 30 de julio al 03 de septiembre de 2020, está dirigida por Tae Wook. Además contó con la participación de la cantante Rosy, quien interpretó el tema principal “My time” (Mi tiempo).

De qué trata “El beso del duende”

“El beso del duende” es un drama que mezcla elementos de comedia romántica y fantasía para contar la historia de Ban Sook, un duende de 160 años que busca convertirse en humano. Para lograrlo, debe experimentar diez emociones humanas diferentes a través de besos. En su misión, se cruza con Oh Yeon Ah (Jeon Hae-won), una universitaria que, a pesar de su escepticismo hacia lo sobrenatural, queda intrigada por él.

Ban Sook es un personaje que inicialmente posee una visión ingenua y limitada del mundo humano, pero la cercanía que genera con Yeon Ah lo lleva a comprender la complejidad de nuevas emociones. Yeon Ah, por su parte, es una joven que desconfía de las intenciones ajenas y busca proteger su corazón del desamor, lo que crea una dinámica interesante entre ambos.

El conflicto principal de la pareja surge de la naturaleza sobrenatural de Ban Sook y su misión específica de experimentar emociones humanas a través de besos para convertirse en humano. Mientras intenta completar su misión, Oh Yeon Ah desarrolla sentimientos por él.

Ban Sook comienza a experimentar nuevos deseos que trascienden su misión original, lo que le complica decidir entre completar su objetivo o seguir sus sentimientos hacia Yeon Ah. Por su parte, Yeon Ah empieza a convencerse de que no pertenece a su mundo.

El drama se desarrolla a través de episodios cortos, cada uno destacando un aspecto diferente de lo que significa ser humano. La serie aborda temas sobre el amor, la identidad y el crecimiento personal, todo mientras mantiene un tono ligero y humorístico.

“Kiss Goblin” destaca por su narrativa corta y ágil, su trama es sencilla y la química entre los protagonistas puede verse desde los primeros minutos. Es una historia que invita a la reflexión sobre la importancia de las emociones, conexiones entre humanos y el mundo fantástico, presentando una historia diferente sobre el clásico de los senos de duendes y seres mágicos.

¿Dónde puedo ver el K-drama desde México?

El K-drama “El beso del duende” está disponible para ver en plataformas de streaming con extensos catálogos de series de televisión asiáticas como Viki Rakuten. Esta serie de fantasía y romance cuenta con una temporada de 10 capítulos, con una duración de 12 minutos cada uno. Asegúrate de verificar la disponibilidad según tu ubicación, ya que puede variar.