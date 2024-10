¿Quién fue Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo asesinado tras una semana de haber asumido el cargo?

Alejandro Arcos Catalán fue asesinado a una semana de haber asumido el cargo. (Gobierno de Chilpancingo)

El alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado este domingo 6 de octubre. Este trágico suceso se suma a una alarmante serie de crímenes contra políticos en México, un país que enfrenta una creciente ola de violencia asociada a la lucha entre grupos criminales y donde Guerrero es una de las entidades con una de las crisis más agudas.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó su condena a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter), destacando que la pérdida del presidente municipal “enluta a toda la sociedad guerrerense” y provoca una profunda indignación entre la población.

Aunque hasta el momento no fueron revelados detalles sobre las circunstancias del asesinato, la escena del crimen ha comenzado a circular en las redes sociales. Las imágenes muestran la brutalidad en su máximo nivel: el cuerpo decapitado del priista quedó al interior de una camioneta, medio encobijado, mientras su cabeza quedó en el toldo del vehículo.

Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, fue asesinado el domingo 6 de octubre. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

Alejandro Arcos, quien apenas había asumido el cargo el pasado 30 de septiembre, pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual calificó el ataque como un “cobarde crimen” y demandó justicia: “¡Basta ya de violencia e impunidad! Las y los guerrerenses no merecen vivir con miedo”, escribió.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lamentó la situación, recordando que apenas tres días antes había sido asesinado el secretario del Ayuntamiento, Francisco Tapia. “Llevaban menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progreso para su comunidad”, señaló.

Guerrero se ha convertido en uno de los estados más violentos de México, en gran parte debido a su ubicación estratégica en la costa del Pacífico, lo que lo hace un punto clave en el tráfico de drogas.

¿Quién fue Alejandro Arcos?

Nacido el 12 de febrero de 1981 en Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos fue un político que dedicó su vida al servicio comunitario y al desarrollo social, según se lee en su descripción en la página del Gobierno de Chilpancingo.

Proveniente de una familia con fuertes raíces en la sierra guerrerense, Arcos era hijo de María del Socorro Catalán Gálvez y Leonel Arcos Luna, y estuvo casado con Sandra Elena Solís Peralta.

Alejandro Arcos Catalán en su toma de protesta como alcalde de Chilpancingo. (Captura de pantalla/Gobierno de Chilpancingo)

Con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Arcos forjó su carrera en la administración pública y en el sector social. En 1994, comenzó su labor como gestor de grupos vulnerables. Luego, su deseo de hacer una diferencia lo llevó a coordinar eventos juveniles en el Gobierno del Estado de Guerrero en 1999, donde promovió la participación activa de la juventud en la vida cívica. En 2005, fundó la Asociación Civil Muévete por Guerrero A.C.

En su trayectoria administrativa, Arcos ocupó diversos cargos. Fue Director de Catastro en el Ayuntamiento de Chilpancingo, en donde desarrolló programas que lograron incrementar la recaudación fiscal. Su paso por el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) fue igualmente significativo, pues gestionó apoyos y trabajó en la creación de una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En el 2024 fue candidato a alcalde de Chilpancingo impulsado por la coalición formada por los partidos PRI-PAN-PRD; salió victorioso luego del voto de castigo que la ciudadanía dio a Morena tras la gestión de Norma Otilia Hernández Martínez, exhibida por reunirse con Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos.

Alejandro Arcos Catalán con su constancia de mayoría que lo avaló como alcalde electo de Chilpancingo. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

Apenas el lunes 30 de septiembre había asumido el cargo, en medio de un contexto de creciente violencia y desafíos sociales. Alejandro Arcos realizó la protesta en el salón del Palacio Municipal, y no en un acto multitudinario en solidaridad por los damnificados del huracán John.

En su primer mensaje como alcalde se comprometió a garantizar la paz y la seguridad en el municipio y dijo que lo haría de la mano del Ejército Mexicano, así como de la Iglesia, pues en su toma de posesión estuvo presente el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, a quien le pidió su ayuda para continuar con las intervenciones por la paz.

Dos días antes de su asesinato, Alejandro Arcos Catalán había expresado en una entrevista radiofónica que, aunque el asesinato de su secretario general, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, ocurrido el 3 de octubre, podría interpretarse como una amenaza, él no había recibido amenazas directas.

“No, no he recibido hasta el momento alguna llamada, mensaje o algún planteamiento, ningún medio de presión lo he recibido tampoco”, precisó.