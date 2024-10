“Que cosa tan desagradable”: Pepe Aguilar se sincera sobre el matrimonio de su hija Ángela con Christian Nodal

Pepe Aguilar. (Foto: IG)

Pepe Aguilar no pudo evitar sincerarse y hablar ciertos detalles sobre el matrimonio de su tesoro Ángela Aguilar con Christian Nodal. Sus palabras han sorprendido a más de uno, sobre todo cuando expresó su fría y contundente su opinión.

El cantante de regional ha capturado muchos titulares de la prensa durante la última semana. En primer lugar por su polémica canción “Cuídamela Bien” en donde pareciera mandarle una fuerte indirecta (muy directa) a su yerno Christian Nodal.

Después porque Nodal ingresó al hospital de emergencia, una información que fue difundida en sus mismas redes sociales con una fotografía y que algunos aseguran fue tomada de Ángela Aguilar. Mientras esto sucedía Pepe ha continuado sus compromisos e incluso posteado stories de noches de fiestas con cantantes que son “enemigos” de su yerno.

Además una famosa revista de circulación nacional reveló que las familias de los novios no se llevan entre ellas y que existen muchas tensiones. La madre de Nodal no quiere a Ángela de la misma forma que quiere a su ex pareja Cazzu, y sobre todo busca acercarse a su nieta.

El verdadero problema es que Cristy Nodal ha publicado en su Instagram fotografías de su nieta y su ex nuera, lo cual , según la familia de Ángela, es una falta de respeto para ella. La revista menciona que Nodal ha discutido con su madre sobre este tema y algunas personas cercanas temen que se encuentre pronto entre la espada y la pared: “tendría que decidir entre su esposa y su familia”.

Pepe Aguilar llama desagradable el matrimonio de su hija

A todo lo anterior se suma que recientemente Pepe Aguilar dejó que Alan Tacher lo entrevistara para el programa Despierta América y allí reveló varias cosas importantes. Negó que la canción polémica esté dedicada especialmente a Nodal: “Es más un tema que un padre le dedicaría a su hija que se casa”.

Pero cuando le preguntaron sobre la relación entre Nodal y Ángela y el nivel de amor que comparten entre ambos, Pepe aseguró que era “desagradable”.

“Qué cosa tan desagradable. Son unos verdaderos cursis, todo el tiempo. Yo pensaba que yo era cursi que mis papás eran cursis, pero está bonito”, dijo Aguilar.

Desde luego su comentario fue en tono de broma y es que confirmó que ambos son demasiado cursis. Incluso confirmó que ni siquiera él y su esposa fueron tan cursis nunca.

Por otro lado, confirmó que lleva una excelente relación con el esposo de su hija: “Quiero mucho a Christian, desde hace muchos años lo conozco, hay cariño”.