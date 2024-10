Sheinbaum adelanta que platicó con tres empresas constructoras de trenes para materializar su plan ferroviario

06/06/2024 La recién electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum ECONOMIA CAMPAÑA DE CLAUDIA SHEINBAUM

Acerca del plan ferroviario que contempla para su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó en su conferencia matutina que tuvo una reunión con empresas constructoras de trenes a quienes planteó el interés de que se armen en México y fortalecer el sector.

De igual modo comentó que los diversos proyectos que ha anunciado al respecto para comunicar al país significa el estudio de varias situaciones, entre ellas:

Análisis de derecho de vía.

Estudios de demanda.

Normatividad de vías.

Dónde se aplica una o dos vías.

Estudio de impacto ambiental.

Costos de inversión.

Así lo dijo

“Ayer me reuní con las tres principales empresas fabricantes de trenes la empresa Alstom, CAT y Siemens que es una empresa estadounidense, dos de ellas tienen planta en México, Siemens no tiene planta en México, pero me reuní para ver qué posibilidades tienen de poder fabricar en los seis años que vamos a estar en el gobierno, son alrededor de 80 trenes, porque los trenes se tardan como dos años en comenzar a salir”, explicó.

“A la par de que estamos construyendo las vías pues tiene que hacerse la licitación para los trenes”, resaltó.

“Platicamos con ellos y les planteamos pues que va haber una licitación y nuestro interés es que la mayor parte de los trenes se armen en México para fortalecer la industria ferroviaria y al mismo tiempo los empleos, el máximo de empleos que se genere en nuestro país”, concluyó.

El plan

Como parte del proyecto para impulsar el desarrollo de los ferrocarriles de carga y pasajeros a nivel nacional, el domingo 6 de octubre Sheinbaum Pardo acudirá al estado de Hidalgo para dar banderazo de salida a la construcción del tren México-Pachuca, el primero de ellos.

En el discurso que dio en Zócalo capitalino el día que rindió protesta como titular del Ejecutivo, destacó su compromiso de construir el doble de redes ferroviarias que las construidas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual modo manifestó que se continuará con la ampliación del Tren Interoceánico y aprovechó la presencia del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para anunciar que éste llegará hasta la frontera con ese país centroamericano.

También se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso, Yucatán, y en sus más de mil 500 kilómetros será también tren de carga; se terminará la línea del Tren Interoceánico que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas frontera con Guatemala; así como el que va de la CDMX a Nuevo Laredo; Ciudad de México a Nogales; y la recuperación del tren de pasajeros a Veracruz.

Inauguración del Tren Interoceánico. Crédito Instagram @beatrizgutierrezmuller