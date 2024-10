Sheinbaum se lanza contra críticos que le pien “pintar su raya” con AMLO: “Somos del mismo movimiento”

Imagen de archivo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su primera conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. 2 de octubre de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Este jueves, durante su segunda conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, criticó a quienes le piden distanciarse y “pintar su raya” con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por lo que avisó que seguirá con las políticas del exmandatario.

Dijo que hay personas preocupadas por esa situación, y respondió que eran del mismo movimiento, por lo que no se distanciaría e él. “Hay quien dice muy preocupado, muy preocupado: ‘Ay, es que Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador, no pinta su raya’. Pues si somos del mismo movimiento, si lo que dijimos es que lo que queríamos es que continuara la ‘cuarta transformación’, y así decidió el pueblo de México”, expuso Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum asumió el pasado martes 1 de octubre como la primera presidenta de México, tras ganar las elecciones del pasado 2 de junio con un récord histórico de votos a un candidato presidencial, al recibir 36 millones de sufragios.

La oposición ha acusado a la mandataria de querer imitar el estilo de AMLO, de su mismo partido, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024.- Claudia Sheinbaum, tomó protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante la sesión de Congreso General realizada en la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum Pardo se defendió asegurando que ella tiene su propia agenda, como mujer y como científica, pero insistió en que seguirá con las políticas de su predecesor, en particular, con los programas sociales de transferencia directa de efectivo y los derechos laborales.

“Vamos a seguir con los programas de Bienestar, y va a haber más programas de Bienestar, y vamos a seguir aumentando el salario mínimo, y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México”, expuso la mandataria en su segunda conferencia matutina, frente a representantes de medios de comunicación.

Señaló que desde que se encontraba en campaña dejó claro que ella seguiría con la transformación que comenzó AMLO, con quien fundó Morena. “Entonces, ahora sí que, ¿quién se sorprende?”, concluyó la mandataria.