Aseguran que exnovio de Ángela Aguilar fue amenazado por Pepe Aguilar para que no vuelva a hablar de ella

En medio de la controversia que se ha generado en torno del estado de salud de Christian Nodal, sumado a la gira en la que se encuentra su suegro, Pepe Aguilar, el programa Chisme No Like ha destapado una nueva polémica sobre el artista de regional mexicano; aunque en esta ocasión enfocada en Josh Ball, supuesto exnovio de Ángela Aguilar. Según el periodista Javier Ceriani, el deportista habría sido amenazado por Pepe Aguilar para que no volviera a hablar de su hija.

Fue el pasado mes de mayo cuando Ángela Aguilar, una de las jóvenes promesas del regional mexicano, se volvió foco de atención en el medio artístico luego de comenzar una nueva relación con Christian Nodal, apenas dos semanas después de su supuesta ruptura con el jugador de los Dallas Cowboys, Josh Ball. La rapidez de actual noviazgo con Nodal despertó rumores y especulaciones, lo que generó que el atleta de la NFL fuera más cauteloso al hablar sobre su exnovia.

Partiendo de esa premisa, el pasado 2 de octubre, durante una transmisión de Chisme No Like, el periodista Javier Ceriani compartió que una fuente cercana a Ball les informó que el joven supuestamente recibió amenazas por parte de Pepe Aguilar. Según se señaló, el ahora suegro de Christian Nodal amenazó al ex novio de Ángela Aguilar de no hablar más sobre ella

Ceriani sostiene que la presión fue el motivo por la que Josh Ball decidió no conceder una entrevista pactada en la que supuestamente estaba dispuesto a hablar sobre su relación con Ángela. A pesar de su decisión de no hacer declaraciones públicas, se mencionó que el atleta si compartió detalles en un círculo íntimo (fuente cercana).

Ahora va a salir el peine por qué nunca más Josh Ball me contestó ahí. El tipo se quedó en silencio, el tipo no habló más [...] Recibió un misterioso y sorpresivo llamado del patrón de los patrones, Pepe Aguilar, y supuestamente lo habría amenazado que si él hablaba gente muy mala de México se lo iban a echar. El señor está diciendo a sus amigos americanos: ‘Mi ex suegro me está amenazando con un cartel de México.

Cabe recordar que, desde finales de 2023 y hasta principios de 2024 comenzaron a circular rumores de que Ángela Aguilar estaba viviendo un romance con Josh Ball; sin embargo, nunca se dio una versión oficial de los hechos.