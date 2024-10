Madres buscadoras se manifiestan en la Fiscalía de Sonora por sus familiares desaparecidos

La activista Ceci Flores reclamó justicia por sus hijos Marco Antonio Saucedo Rocha y Alejandro Guadalupe Islas Flores (Foto: Facebook/madresbuscadorasdesonora)

En la mañana de este miércoles, madres buscadoras se manifestaron en el exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora para exigir a las autoridades fortalecer la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En la manifestación, realizada en el municipio de Hermosillo, asistieron integrantes de la asociación civil “Madres Buscadoras de Sonora”, quienes con pancartas en mano solicitaron a la vicefiscal Alicia Martínez implementar “búsquedas y cateos reales” para dar con el paradero de sus allegados.

“Alicia vicefiscal, no solo es ir a pegar folletos y tomarte la foto; es ayudar a las víctimas y tener empatía”, “Ese puesto te sigue quedando muy grande”, “La vicefiscal no quiere hacer su trabajo”, se lee en las mantas que sostuvieron las manifestantes.

Entre ellas se encontraba la activista Ceci Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, quien portó una sudadera blanca con la foto de sus hijos Marco Antonio Saucedo Rocha y Alejandro Guadalupe Islas Flores, quienes desaparecieron en 2019 y 2015, respectivamente.

Madres buscadoras de Sonora acudieron a la Fiscalía estatal para exgiir justicia por sus familiares desaparecidos (Foto: Facebook/madresbuscadorasdesonora)

“Queremos justicia”, “Sientan un poco de compasión”, “El dolor no se ve, se siente en cada uno de los familiares que sufren por sus seres queridos”, expresaron las y los manifestantes cuando ingresaron a las inmediaciones de la Fiscalía estatal, donde se encontraban elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Las madres buscadoras demandaron justicia por cada uno de sus familiares que aún no han sido localizados. Asimismo, reclamaron a las autoridades no hacer su respectivo trabajo para dar con su paradero. “Ustedes no tienen a nadie (desaparecido), por están de ese lado del mueble”, señalaron.

Entre los casos por los que exigieron una búsqueda exhaustiva se encuentra el de Héctor Omar Mesinas Galindo, quien fue visto por última vez el 5 de mayo del año en curso en Pesqueira.

A ese suma el de Gibran Adalberto González, quien desapareció el 29 de mayo de 2023 en el municipio de Hermosillo, y el de José Mario Quintero Minero, desaparecido el 25 de abril de este año en Caborca.

Las manifestantes exigieron fortalecer la búsqueda para localizar a Héctor Omar Mesinas Galindo, Gibran Adalberto González, José Mario Quintero, Marco Antonio Saucedo Rocha y Alejandro Guadalupe Islas Flores (Foto: X@elalbertomedina)

A lo largo de la administración del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se registraron más 50 mil personas desaparecidas que hasta el momento no han sido localizadas.

Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), entre el 1 de enero de 2019 y hasta finales de septiembre del año en curso, hubo 51 mil 703 personas desaparecidas cuyo paraderos es desconocido hasta el momento.