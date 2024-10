Fernández Noroña condiciona el diálogo con los trabajadores del Poder Judicial; hablará con ellos sólo si levantan el paro

Fernández Noroña cuestionó los acuerdos de Morena (Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, condicionó la participación de los trabajadores del Poder Judicial inconformes con la reforma constitucional, promulgada el mes pasado, para que participen en el desarrollo de las leyes secundarias, considerando que con la suspensión de labores no demuestran de tener interés.

Pidió a los trabajadores que vuelvan a trabajar y cumplir con su tarea como una prueba de que quieren tener un diálogo y participar para mejorar la reforma al Poder Judicial. Así como entregar su preocupaciones por escrito.

“Pues depende si toman con violencia el pleno de la Cámara de Senadores no los veo muy colaborativos, si se siguen negando a la instrumentación de la reforma al Poder Judicial no los veo muy colaborativos, si siguen en paro cuando deberían estar haciendo su función y les siguen pagando sus salarios, pues no los veo muy interesados en las leyes secundarias. Que den muestras que tienen interés, que regresen al trabajo que impartan su tarea, que nos hagan llegar por escrito sus preocupaciones y en escrito se las respondemos”, dijo.

La protesta se realizó el martes 13 de agosto (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, confirmó que está lista la convocatoria para que se postulen los abogados interesados en convertirse en un candidato para la elección de jueces y ministros del Poder Judicial, sin embargo, se quejó porque dentro del plazo que ofrece la ley, el Consejo de la Judicatura de la Federación (CFJ) no entregó la información que se requiere previo a la emisión de la misma.

De acuerdo con el senador falta que sea entregada la lista de juzgadores que actualmente están en funciones y su decisión de cara al proceso, si deciden registrarse en la convocatoria o no participarán. Asimismo, la lista de vacantes, que aunque hay datos que son públicos piden al CJF entreguen la información anterior.

Aseguró que Rubén Cayetano asistió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que le dijeron que aún están en plazo para entregar la información que solicitó desde el pasado 18 de septiembre, ya que se cuenta con un plazo de 15 días hábiles, por tanto es que no se rebasa la fecha límite ni el periodo parala publicación de la convocatoria.

“Ayer se apersonó Rubén Cayetano, secretario en técnico de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados y lo atendieron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le dijeron que tenían por ley 15 días para responder, 15 días hábiles, según ellos les quedan 6 días hábiles, entraría dentro del plazo para emitir la convocatoria”, dijo.