SAT multará a quienes tengan de esta manera sus ahorros en el banco

El SAT sancionará a quienes ahorres su dinero en el banco de la siguiente manera.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia para los contribuyentes que decidan ahorrar su dinero en el banco, aunque esto solo aplicará para aquellos que sigan un esquema muy conocido en México, de lo contrario podría ser multado quien incurra en esta práctica.

La autoridad fiscal endureció sus medidas en los últimos meses, con el propósito de tener una mayor recaudación, además de evitar la evasión por parte de algunos contribuyentes, alertando con anticipación, para que los contribuyentes las tengan en consideración, evitando conflictos de cualquier tipo.

El SAT emitió un nuevo aviso para las personas que participen en las conocidas “tandas”, ya que tendrán que declarar la procedencia del dinero, para evitar recibir una multa por parte de la autoridad. Sin embargo, esto no aplica en todos los casos, sino para aquellos que deciden guardar su dinero en una cuenta bancaria.

Una tanda es una forma de ahorro colectiva, en la que un grupo de personas se reúne para contribuir con cierta cantidad de manera regular, todo esto durante periodos establecidos de tiempo, algo que permite en ocasiones juntar grandes cantidades de dinero.

Lo cierto es que no se multará a quienes decidan participar en la tanda, sino para aquellos que decidan guardar el dinero en los bancos, solo en el caso de que la cantidad supere el límite establecido y este no sea declarado o no se pueda comprobar su procedencia.

La autoridad fiscal recomienda declarar el dinero conforme a lo establece la ley, para evitar alguna multa, sanción o llamada de atención, utilizando los conceptos de “pago”, “préstamo” o “compra”. Para la declaración correspondiente, será necesario incluir los nombres de los participantes en la tanda, las fechas y las cantidades involucradas.

Es necesario recordar que la cantidad máxima para depositar en tus cuentas de manera mensual, es de 15 mil pesos, en caso de exceder dicha cifra, tus cuentas estarán bajo la lupa del SAT y de las instituciones bancarias. Dentro de las multas que podrían enfrentar los contribuyentes por exceder los montos establecidos, se encuentran:

Multas y auditorias para revisar la situación fiscal

Bloqueo de cuentas bancarias si se detectan irregularidades fiscales graves

Es importante cumplir con las obligaciones fiscales, evitando afrontar problemas de cualquier tipo, siendo las multas una de las más recurrente, aunque el SAT puede acudir a medidas más estrictas.