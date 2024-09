Marko Cortés envía mensaje a Claudia Sheinbaum días antes de la toma de protesta: “Escriba su propia historia”

Marko Cortés envió un mensaje a Claudia Sheinbaum Pardo (@MarkoCortes)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra cerca de llegar a su fin. Luego de casi tres meses de haber conocido el resultado de la elección, Claudia Sheinbaum Pardo está por asumir el Poder Ejecutivo a nivel Federal. En dicho contexto, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un mensaje a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Marko Cortés dio a conocer un documento en donde exhortó a la próxima presidenta de México a terminar “con la sinrazón, polarización, violencia y muerte que caracterizó a López Obrador”, según se lee en las primeras líneas del comunicado.

“Es momento de que la próxima presidenta de la República escriba su propia historia, una que no esté manchada por los errores del obradorismo. Los ciudadanos anhelan un cambio genuino y no podemos permitir que se perpetúen las mismas dinámicas de la sinrazón, división, muerte y corrupción que hemos sufrido en este sexenio”, declaró el político del blanquiazul.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum tomará protesta el próximo 1 de octubre de 2024 (EFE/ Mario Guzmán)

En su documento, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) enlistó una serie de situaciones que, desde su punto de vista, no fueron atendidas de la mejor forma por la administración encabezada por el político originario del estado de Tabasco. Por dicha causa, dijo, “deja un país incendiado, con miles de familias aterrorizadas por el crimen organizado”.

Hasta el momento, la Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se ha pronunciado acerca de la misiva publicada por el presidente nacional del PAN. No obstante, en diversas ocasiones ha hecho saber que durante su administración no marcará distancia o diferencia con el mandatario. Incluso, ha reiterado su intención de continuar con el movimiento llamado “Cuarta Transformación”.

“Nuestros adversarios se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador. Piensan que me afecta cuando repiten sus insultos cargados de misoginia. Lo que quisieran es que hubiera un deslinde, que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer nunca”, declaró el pasado 15 de agosto de 2024 después de haber recibido su constancia de mayoría.

Sheinbaum negó que marcará distancia con Andrés Manuel López Obrador en su administración (X/@lopezobrador)

De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), buscará continuar con las obras comenzadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Primero, porque para mí ha sido, es y será un honor estar con Obrador. Pero además, como lo he insistido, nos toca construir desde los cimientos y la base que ha puesto el presidente el segundo piso de la Cuarta Transformación”, continuó durante su intervención.

Las declaraciones de la Presidenta electa tuvieron lugar luego de que personajes de la oposición le sugirieran marcar distancia con la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Incluso, hubo quienes aseguraron la supuesta intención del mandatario por tener injerencia en las decisiones que se tomen en el sexenio que tendrá lugar entre el 2024 y el 2030. Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo ha negado dicha posibilidad.

Sheinbaum Pardo será la primera Presidenta en la historia de México (REUTERS/Raquel Cunha)

“Les digo, como siempre: no mentir, no robar y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el Presidente López Obrador! ¡Viva el Pueblo de México! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva México!”, celebró en aquel momento, luego de haber sido confirmada como la mandataria electa.

Cabe mencionar que Sheinbaum Pardo asumirá el cargo de Presidenta de México durante los primeros minutos del próximo martes 1 de octubre de 2024. No obstante, el cargo no será formalizado sino hasta que participe en el protocolo, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de la Cámara de Diputados, donde tomará protesta y recibirá la banda presidencial para comenzar un capítulo sin precedentes en la historia de México.