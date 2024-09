“Nunca escupí la comida de nadie”: Sian Chiong asegura que el público no entiende las bromas que hizo en LCDLF

Sian Chiong asegura que las bromas en La Casa de los Famosos México se sacaron de contexto Foto: Youtube/@canal5_mx

La recta final de La Casa de los Famosos México ya comenzó, pues será dentro de unas horas cuando se conozca el nombre del ganador de la segunda temporada. Sin embargo, en medio de todas las especulaciones, parte de los exhabitantes siguen compartiendo su experiencia dentro del reality show.

Tal es el caso de Sian Chiong, octavo eliminado del reality show, quien se sinceró sobre todo lo ocurrido tras su salida y retomó el tema de sus bromas, las cuales no fueron del agrado de gran parte del público.

Qué dijo Sian Chiong sobre sus bromas dentro de La Casa de los Famosos México

A lo largo de su estancia en el exitoso reality show de Televisa, Sian Chiong se convirtió en uno de los habitantes menos queridos por sus constantes comentarios y acciones a sus compañeras, especialmente a las integrantes del ‘Cuarto Mar’.

Sin embargo, uno de los temas más controversiales fue cuando “aparentemente” le escupió a uno de los platos de los habitantes. Pese a que el clip del momento fue difundido en varias redes sociales, ahora que el actor de origen cubano está fuera de la competencia se ha encargado de asegurar que eso no sucedió.

“Yo nunca escupí la comida de nadie, y la gente no entiende de explicaciones. Vas y dices en una entrevista, no escupí nunca nada, el Agustín también lo dijo en ayer en su entrevista (...) y aún así no les basta”, comentó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Sian Chiong asegura que nunca escupió en un plato de comida Crédito: YouTube / Mara Patricia Castañeda

En ese mismo espacio, compartió su postura sobre las disculpas que ha ofrecido en más de una ocasión para diversos medios, pues aunque resalta que muchas de sus acciones fueron bromas que realizó con sus amigos (compañeros de cuarto), asegura que ha pedido perdón porque entiende que lastimó a muchas personas con sus acciones.

“Yo creo que es un mundo un poco irónico. Yo te ofendí, te pedí una disculpa porque hice algo que no te gustó y entiendo que te sentiste mal y por eso te pedí una disculpa, porque entiendo, empatizo en que te sentiste mal con lo que hice”, comentó.

Finalmente, resalta que no comprende cómo se magnificaron tanto las situaciones que él vio como una “broma”, de igual forma, se cuestiona lo que busca realmente el público, pues no entiende por qué después de pedir disculpas lo siguen lastimando con comentarios relacionados a su participación en el reality show.

“Ahora yo me siento mal con lo que tú estás haciendo, te pedí una disculpa, por qué no eres capaz de aceptar la disculpa y perdonar. Por que a ti te lastimó algo de lo cual yo estoy arrepentido, tú me sigues lastimando y te hace feliz seguirme lastimando. No solo me lastimas a mí (...) lastimas a un círculo de personas.”

Conductores de Hoy también le cuestionaron su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México

Cabe resaltar que antes de su entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, el también cantante fue cuestionado sobre la misma situación en el matutino Hoy, espacio donde aclaró por primera vez que todo se había tratado de una broma que hizo junto a Agustín Fernández.

“Eso fue una broma entre amigos... eso fue entre Agustín y yo y ese era el plato de Agustín. El video no está completo, falta cómo Agustín dice: ‘Te lo vas a comer tú, asqueroso’”, contó en el programa.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)