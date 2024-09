Rocha Moya llama “brotes” de violencia a la guerra entre Chapitos y Mayiza: “Hemos estado controlando la situación”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Foto: Presidencia

Con casi 100 asesinatos y una cifra similar de personas desaparecidas en Culiacán tras una guerra interna del Cártel del Pacífico entre Los Chapitos y Los Mayitos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, consideró este viernes que en la entidad hay “brotes de violencia” los cuales, dice, se están controlando en conjunto con las dependencias de seguridad federales.

Durante la inauguración de la zona de riego de la presa Santa María, donde estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mandatario local destacó que los y las sinaloenses se distinguen por producir alimentos ya que ocupan el primer lugar en la República Mexicana, aunque existan “personas y grupos que gustan de la violencia”.

“Hay como en todas partes personas y grupos que gustan de la violencia, que generan o son generadores de violencia, aquí los estamos teniendo ahora, pero hemos tenido la fortuna de estar apoyados por el presidente Andrés Manuel” dijo.

Rocha Moya agradeció el apoyo del presidente López Obrador y la solidaridad de la presidenta electa, así como el de las Fuerzas Armadas, ante los conflictos violentos que han “estado controlando”.

Los funcionarios inauguraron la zona de riego de la presa Santa María. Foto: Semarnat

“Ya está pasando, no ha pasado, no quiero ser irresponsable, todavía tenemos brotes. (...) Tenemos ahora la posibilidad de contener los brotes de violencia que se han generado por grupos de la delincuencia organizada en disputa, pero ahí estamos, no hemos dejado de tener el apoyo del presidente” destacó.

El titular del Ejecutivo local dijo que niñas, niños, jóvenes, madres, maestras, maestros, empresarias y empresarios, le encargaron que le pidiera a Claudia Sheinbaum les ayude a “sofocar de manera definitiva la violencia y poderle dar tranquilidad, paz a las y los sinaloenses”.

Las declaraciones de Rocha Moya se dan luego de 19 días de enfrentamientos entre sicarios de ambas facciones del Cártel de Sinaloa, mismos que han dejado un total de 88 víctimas, según datos de la Fiscalía General Estatal de Sinaloa, aunque no se contemplan los asesinatos ocurridos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, por lo que la cifra podría ser de casi 100 personas fallecidas. Esto sumado a las personas desaparecidas que, de acuerdo con el Ministerio Público local tenía registrados unos 57 casos hasta el 20 de septiembre.

Aunque de acuerdo con la organización Sabuesos Guerreras A.C., desde que comenzaron estos hechos violentos, la madrugada del 9 de septiembre, se han registrado 144 personas desaparecidas.

Imagen de archivo de soldados desplegados tras un enfrentamiento entre policías y hombres armados en Culiacán, México. 21 septiembre 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Este viernes se dio a conocer que decenas de folletos contra Los Chapitos fueron distribuidos en varios municipios de Sinaloa.

En estos volantes aparecen 19 nombres de personajes, incluido el gobernador Rocha Moya, a quienes los acusan de varios delitos.

Los volantes presuntamente fueron lanzados desde avionetas en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos”, se lee en una de las caras del folleto.

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

“Sinaloa, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. Las sombras de la violencia y el miedo han invadido nuestros hogares, amenazando la paz y la armonía que tanto valoramos. Un narco gobernador asesino y corrupto ha entregado nuestro estado a criminales, brindando protección a quienes envenenan a nuestra sociedad con drogas y extorsionan sin piedad a familias inocentes”, se lee en el reverso del volante donde hay un listado de los supuestos delitos que cometen estas personas: “cobro de cuotas a los empresarios inmobiliarios”, “robos de vehículos a los ciudadanos”, “cobro en canales de riego”, “cobro a camiones de carga”, “venta de cigarros y vapeadores”, entre otros.

En el volante también se difundieron datos de inmobiliarias que presuntamente operan junto a Los Chapitos. (Redes sociales)