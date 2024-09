La Chilindrina se niega a ser entrevistada por Gustavo Adolfo Infante y el periodista abandona el foro de Sale el sol

La producción reprogramó la entrevista con Rafael Serdán, Ingrid Coronado y Mark Tacher (Sale el sol)

Gustavo Adolfo Infante reveló en su canal de YouTube que la producción del programa matutino Sale el sol enfrentó problemas con María Antonieta de las Nieves, la popular Chilindrina de la serie El chavo del 8.

La actriz se presentó al foro del programa de Imagen Televisión este miércoles 25 de septiembre para promocionar la serie de Disney Mamá Cake, junto a Susana Alexander y Antonio de la Vega.

Según Infante, la situación se complicó cuando María Antonieta de las Nieves se enteró de que él sería uno de los entrevistadores.

La famosa actriz expresó su negativa a ser entrevistada por Infante, lo que llevó a sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado a solidarizarse con él y también negarse a realizar la entrevista.

Infante insistió en no cancelar la entrevista y decidió apartarse para evitar conflictos (@deprimeramanoitv)

“Tengo que comentarles un acto de solidaridad que hubo esta mañana en ‘Sale el sol’ (...) llegó María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, a promover una serie y yo les dije ‘¿la ‘Chilindrina’ sabe que estoy yo aquí?’, me dicen: ‘Gustavo tú eres titular de este programa’, no importa que la ‘Chilindrina’ sepa o no sepa’”; comenzó narrando el periodista especializado en espectáculos.

“Joanna dijo ‘si Gustavo no está, yo tampoco estoy, porque somos un equipo’; y Ana María Alvarado dijo, ‘si no está Gustavo y Joanna, yo tampoco, no le entramos’”, explicó el titular de El minuto que cambió mi destino.

Ante esta situación, la producción del programa decidió que la entrevista fuera realizada por Rafael Serdán, Ingrid Coronado y Mark Tacher.

“Estuvieron a punto de cancelarles y yo les dije ‘no, no las cancelen’”, explicó.

María Antonieta de las Nieves se negó a ser entrevistada por Infante, causando tensiones en el foro (lachilindrina_oficial)

Infante comentó que estuvieron a punto de cancelar la entrevista, pero él insistió en que no lo hicieran.

“Se puso rejega, que ella no entraba si estaba yo, y les dije ‘no se preocupen, aquí no se trata de una feria de las vanidades, yo me salgo’”, dijo Gustavo, quien decidió apartarse para evitar mayores conflictos.

El también presentador de De primera mano también mencionó que ha intentado comunicarse con María Antonieta de las Nieves para resolver sus diferencias, pero la actriz sigue molesta.

Susana Alexander protagoniza 'Mamá Cake', una comedia familiar de Disney+ (Disney)

“Ella está muy molesta porque yo siempre pensé que, gandalla y abusivamente, se había robado el personaje de ‘La Chilindrina’ y lo sigo pensando, en un momento en el que ‘Chespirito’ no renovó el personaje, ella agarró y se lo robó, eso es lo que a ella le ha molestado”, afirmó el periodista.

Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado se solidarizaron con Infante y también rechazaron la entrevista (@saleelsoltv)

Finalmente, Infante destacó la actitud de sus compañeras como un acto de solidaridad hacia él y su trabajo en el programa.

Con esta revelación, quedó claro que la situación detrás de cámaras contrastó con la aparente normalidad de la entrevista que se transmitió al aire, mostrando las tensiones que pueden surgir en la producción televisiva.