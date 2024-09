AMLO defiende a Sheinbaum de críticas por no invitar a rey de España a investidura presidencial: “No tienen los antecedentes”

El presidente confirmó la llegada del mandatario brasileño a México este día. |Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, defendiéndola de críticas por no haber invitado al rey Felipe VI de España a la ceremonia de investidura presidencial, que se realizará el próximo 1 de octubre.

“Veían a México como tierra de conquista y cuando se les pide que iniciemos una relación nueva a partir del respeto, y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México que fueron víctimas de la represión, del exterminio, tanto en la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente, como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, ante represiones, resulta que se les pide eso.

“Hay quienes nada más cuestionan la decisión que tomó la presidenta pero no tienen los antecedentes, porque los medios de comunicación, la prensa escrita no se habla del porqué de la postura de la presidenta y volvemos a lo mismo, no hay texto sin contexto, no se puede dar una noticia sin los antecedentes, esto no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos”, dijo en Palacio Nacional.

