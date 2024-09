Balean casa de periodista en Cozumel tras denunciar amenazas de muerte; Fiscalía investiga

El domicilio de la comunicadora recibió varios impactos de bala. (Imagen ilustrativa/Cuartoscuro)

Durante la madrugada del 24 de septiembre, vecinos de la isla de Cozumel fueron sorprendidos por un ataque armado ocurrido en el domicilio de la periodista Silvia Peraza Azueta, fundadora del portal de noticias Código Rojo Quintana Roo.

“Acaban de balear mi casa”, escribió la comunicadora a través de la cuenta de Facebook de su medio poco antes de las dos de la mañana (hora local) para denunciar los hechos. Según los primeros reportes, la casa de Silvia Peraza recibió alrededor de tres impactos de bala. Un vehículo estacionado en el lugar también habría sido alcanzado por un proyectil.

Este atentado ocurrió un par de horas después de que la periodista acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia por amenazas de muerte.

“Las amenazas que me hacen son fuertes”, sostuvo Peraza en una transmisión en vivo desde el exterior de la dependencia.

Silvia Peraza transmitió en vivo desde el exterior de la Fiscalía estatal antes de interponer su denuncia por amenazas. (Facebook/Código Rojo Quintana Roo)

Desde un número foráneo, la periodista recibió un mensaje que exigía la eliminación de una nota relacionada con una denuncia por supuesta negligencia del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El trabajo periodístico retomaba las declaraciones de habitantes de Cozumel, quienes acusaron que un familiar murió debido a que no habría recibido atención médica.

“Amiga, bájame esa publicación del IMSS, usted sabe de qué empresa le estoy hablando y lo sabe por el dinero que recibía junto con su amiga, así que bájeme eso ya, si no, ya sabe [...] Somos de la empresa CDS, tenemos muy bien los datos de los depósitos de la quincena que se hacía llegar”, fueron algunos de los mensajes intimidantes que llegaron al teléfono de Silvia Peraza.

Mientras que las siglas CDS están asociadas al Cártel de Sinaloa, la periodista rechazó haber recibido dinero de algún grupo delictivo. “Jamás he recibido un solo peso del crimen organizado, alguien cobró o ha estado cobrando por mí, a alguien le han entregado dinero, pero no a mí, lo juro por Dios. Atentaron contra mi, y familia, y no lo merecemos”, escribió Peraza en redes sociales después de haber eliminado la nota del IMSS.

Respecto al ataque armado contra el domicilio de la periodista, la FGE de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación e inició con labores de acompañamiento para las víctimas. Por medio de sus canales oficiales de comunicación, la dependencia sostuvo que “trabaja de manera coordinada con las autoridades de la isla en recabar las pruebas y elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos”.

Sobre las amenazas denunciadas horas antes del atentado, la corporación no ha brindado ningún detalle, por lo que se espera que surja más información en fechas próximas.