Quiénes pueden perder el apoyo para adultos mayores en octubre 2024

Una pensionista contando billetes de euro (ShutterStock).

Bajo la dirección del Gobierno de Veracruz, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) estableció una nueva norma de funcionamiento para los beneficiarios del programa, es por ello que, todos los jubilados deberán de completar este trámite para evitar la suspensión del apoyo económico. Por fortuna esta medida sólo aplica a este estado y no a los demás, po lo que no tiene que ser motivo de preocupáción para quien no radique en ese estado.

La institución que apoya a los pensionados, se encargó de implementar un nuevo periodo del “Programa Revista de Supervivencia”, el cual tendrá como objetivo verificar que los titulares se encuentren vigentes para recibir el apoyo, de igual manera, dicho proceso se utiliza para actualizar el padrón de beneficiarios del Seguro de Salud IMSS O IPE.

¿Cómo funciona la Revista de Supervivencia?

El procedimiento se lleva a cabo cada seis meses, el cual empezó su convocatoria desde el 19 de agosto hasta el 4 de octubre, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) llevará a cabo su segundo periodo de 2024 para esta iniciativa de la Revista de Supervivencia.

Para que el beneficiario pueda conservar este apoyo económico durante los siguientes meses, deberá completar el trámite que solicita la institución, por lo que deberá tener los siguientes documentos para su acreditación: Tener su número de pensión y tener actualizada la Constancia de Situación Fiscal, en caso de no contar con este documento, el aplicante deberá acudir al SAT para solicitarlo.

El trámite se puede realizar por las distintas modalidades:

A distancia (se tendrán que enviar los documentos al Programa de Revista de Supervivencia=

Virtual (solicitud de citas por Whatsapp o vía telefónica)

Acreditación por aplicación IPE móvil

Modalidad presencial (acudir a las oficinas)

¿Cuáles son los requisitos para la credencial del IPE?

Acorde con la dependencia en apoyo a los trabajadores y adultos mayores, estos son algunos de los documentos principales para realizar tu registro como aplicante por primera vez para la credencial del IPE:

Formato debidamente requisitado (Original y copia)

Copia certificada del nombramiento de personal, o en su caso, constancia laboral en original.

Original o Copia de la certificación por el Registro Civil del acta de nacimiento.

C.U.R.P. (Copia)

Registro Federal de contribuyentes en copia simple.

Credencial de elector vigente o identificación oficial con fotografía

Ultimo talón de pago o último comprobante fiscal digital

Comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono fijo) con fecha de expedición reciente

ordenador, vejez, disease, forgetful, anciano, anciana, hombre y mujer mayor, edad, old people - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la institución, los beneficiarios pueden aplicar su pensión en alguno de los siguientes casos, de esta forma serán acreedores al apoyo económico que ofrece el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz:

Pensión por causa de muerte

Pensión por incapacidad

Pensión por invalidez

Pensión por jubilación

Pensión por vejez

Pensión anticipada

En caso de cualquier duda o inquietud, la dependencia exhortó a los pensionados en mantener contacto mediante los siguientes números: IPE 22 81 41 05 00, extensiones 1033 y 1047, o en todo caso, consultar el portal oficial del apoyo que ejerce en Veracruz.