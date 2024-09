AMLO develará monumento en Matamoros en honor a Catarino Garza Rodríguez; colocará sus restos traídos desde Panamá

Catarino Erasmo Garza Rodriguez (Foto: Dominio Público)

El presidente Andrés Manuel López Obrador develará el lunes 23 de septiembre en Matamoros, Tamaulipas un monumento en honor a Catarino Garza Rodríguez, en el que serán colocados “los restos” del revolucionario que fueron localizados en Bocas del Toro, Panamá, informó el propio mandatario en su cuenta en la red social X.

En un video acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, señaló que se buscará hacer un homenaje al revolucionario, quien es de especial interés para López Obrador, y de quien relató parte su vida; Catarino Garza Rodríguez es recordado por llamar al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, 18 años antes que Francisco I. Madero, quien lo hizo el 20 de noviembre de 1910.

“Fue un revolucionario y luchador internacionalista, como muchos héroes y heroínas que permanecen en el anonimato, aunque han sido los constructores del México de libertad, justicia e independencia en el que por fortuna y gloria vivimos” indicó el presidente.

El Gobierno de México, por iniciativa de López Obrador, logró la recuperación e identificación de al menos 5 cm de un hueso del revolucionario originario de Tamaulipas, el cual será depositado en el monumento en su honor. Agradeció la colaboración del gobierno de Panamá y de la población de Bocas del Toro.

Al jubilarme, ya no me busquen, AMLO

5 cm de hueso, una búsqueda de casi 10 millones de pesos

De acuerdo con lo reportado por el portal Animal Político, tras años de búsqueda en Panamá, la cual fue prioritaria por ser orden directa del presidente, se logró dar con un hueso de 12 cm que correspondería a “los restos” del revolucionario encontrados.

De ese hueso, un segmento de un cúbito derecho, sólo quedan 5 cm ya que los otros 7 fueron pulverizados para hacer el análisis de ADN. La búsqueda de esto duró tres años, se desplegaron militares, marinos, diplomáticos, científicos y genetistas, y se gastó una cifra superior a a 9.5 millones de pesos del dinero público. Actualmente el huesito permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la República.

Todo esto ha sido fuertemente criticado en redes sociales, ya que señalan que ese dinero se hubiera invertido en ayudas para la búsqueda de personas desaparecidas, las cuales se cuentan por miles en todo el territorio del país.

El gobierno de AMLO cierra con un registro oficial de al menos 115 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de 52 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo estatal del país. Esto sin contar con la innumerables fosas clandestinas que grupos de búsqueda encabezados por familiares de desaparecidos reportan casi a diario.

Madres y padres de familia han encabezado las labores de búsqueda en la finca. (Facebook/Corazones Unidos)

Y no conforme con esto, en febrero de este año la administración de López Obrador desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una de sus grandes promesas para buscar darle respuesta a las familias de los desaparecidos. Además, ha recortado puestos de científicos y especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), debilitó la búsqueda de migrantes y de fosas de la misma CNB.

En el video difundido en X, Gutiérrez Müller leyó una carta que Garza Rodríguez envió a su esposa Concepción González, en la cual se muestra el testimonio íntimo y familiar del también periodista, donde le dice a su esposa que la verá pronto.

«Es cierto que algunas veces soy lacónico, pero eso depende del recargo de quehacer. (…) No pierdas la fe ni la esperanza, pronto nos veremos y tal vez para no volvernos a separar nunca. (…) Recibe el corazón y muchos abrazos de tu esposo que nunca te olvidará. Happy New Year a todos. Tuyo siempre, Garza».