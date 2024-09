AMLO agradece a todos los mexicanos que estuvieron a favor y en su contra durante su sexenio: “Hasta las piedras cambian de parecer”

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa este lunes 17 de junio (Jovani Pérez)

Esta mañana, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, agradeció a todos los mexicanos en general, es decir, a aquellos que estuvieron a favor y en contra de su gobierno.

Durante su conferencia matutina de este martes, el político tabasqueño lanzó su agradecimiento tanto a sus adversarios como a los ciudadanos que han apoyado su gobierno desde que tomó la presidencia en diciembre de 2018.

Al respecto, reconoció que a pesar de que hay personas en su contra, están en su derecho de opinar lo que desean.

“Hasta las piedras cambian de parecer, ni el agua bendita es 100% pura. Les agradezco bastante a mis adversarios. Lo mismo de quienes me quieren mucho”, fueron parte de sus palabras del mandatario.

Y es que el mandatario mexicano recordó que está a unos días de culminar su mandato, pues el próximo 1 de octubre será la ceremonia especial de la entrega de la banda presidencial, pues será Claudia Sheinbaum quien la sucederá en el cargo. Por ello, dio a conocer que su última mañanera será el lunes 30 de septiembre y aún le quedan 10 mañaneras más por emitir.

El mandatario criticó a Ernesto Zedillo durante su mañanera. (Foto: Cuartoscuro)

Desde el podio de Palacio Nacional externó su respeto a todos los mexicanos y agradeció a sus adverarios, ya que, a su parecer, sin su comportamiento no hubieran avanzado como se ha logrado hasta ahora. En referencia a la llamada cuarta transformación.

“Es el meollo del asunto. Mis adversarios me insultan, pero no pasan de ahí. Por ejemplo Zedillo y es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasan de ahí, es decir, no se lleva a cabo una huelga de pago de impuestos”, dijo el político tabasqueño.

Esto luego de que el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, se lanzó contra la reforma al Poder Judicial y confesó que su aprobación podría destruir la democracia y presuntamente dirigirá al país a una dictadura.

Incluso, durante la conferencia matutina de este 17 de septiembre, AMLO mostró un tuit que compartió un periodista, para criticar su gobierno, el cual encabezó de 1994 al 2000.

En contraste, externo su agradecimiento a los ciudadanos que lo “quieren mucho”, es decir, aquellos que no le ven ningún defecto, reiteró que “es algo normal, aún cuando en honor a la verdad sí son un poco más críticos”.

“Yo creo que se debe a dos razones, una que saben que somos seres humanos. No somos dioses, solo el creador es perfecto y ni el agua bendita es químicamente pura. Lo importante es rectificar y no caer en provocaciones”, concluyó.