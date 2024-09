Exnovio de Briggitte Bozzo asegura que mantenía a la actriz y a su familia cuando eran pareja

Conrado Villegas respondió a las declaraciones de Briggitte Bozzo (Instagram)

A pocas semanas de que termine La Casa de los Famosos México siguen surgiendo nuevas polémicas respecto a las declaraciones de algunos habitantes, pues en más de una ocasión se ha demostrado que los comentarios de las diferentes personalidades pueden afectar tanto a sus compañeros como a personas del exterior.

Tal es el caso de Conrado Villegas, expareja de Briggitte Bozzo, una de las famosas más queridas del reality show junto con el resto de los integrantes del ‘Cuarto Mar’, Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares.

Los integrantes del Team Mar también tienen sus gustos futbolísticos y han mostrado su cariño por su equipo favorito. (Ilustración: Jesús Avilés)

Debido a que su participación sigue siendo muy bien recibida por el público, recientemente revivió una de las declaraciones que la famosa hizo al inicio del programa, en la cual habló de su exnovio y lo describió como una persona narcisista. Aunque parecía que la confesión pasó desapercibida, recientemente se dio a conocer lo que pensaba Conrado.

Qué dice Conrado Villegas sobre las declaraciones de Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos México

Desde hace semanas Briggitte Bozzo habló con sus compañeros de la casa sobre sus exrelaciones, siendo una de las conversaciones que mantuvo con Shanik Berman, Adrián Marcelo y Sian Chiong una de los más importantes, pues aseguró que durante tres años estuvo con alguien que tenía actitudes violentas hacia su persona.

“Él no me ama, es un narcisista, él me hizo mucho daño. Le pagué todo hasta que me harté porque ya había mucha violencia verbal. Yo sufrí mucho esa relación,” contó la venezolana.

Tras su declaración, su expareja no omitió ningún comentario en su momento, pero recientemente hizo uso de su cuenta personal de TikTok para publicar un video. Aunque en el clip no omite alguna declaración, lo que llamó la atención fue la respuesta que le proporcionó a un internauta, quien le preguntó: “Yo quisiera saber a quién apoya en la casa de los famosos.”

Aunque muchos de los comentarios suelen pasar desapercibidos, Conrado aprovechó para hacerse presente y abordar el tema escribiendo: “No miro la tv, pero sí he visto en todo lo que me han etiquetado.”

(Captura de pantalla/TikTok)

Sin embargo, ese no fue el comentario que detonó la ola de comentarios por parte de otros usuarios de TikTok, pues después de asegurar que no está al pendiente de lo que ocurre en el reality show, comentarios más abajo también respondió a la acusación de una internauta, quien escribió: “Lo mantenía.”

“Hermosa, yo mantenía a ella, a su hermano y a su mamá. Deja de hablar babosadas,” expresó. Pese a que en un principio se dudó que la cuenta perteneciera a Conrado Villegas, la tiktoker Dayane Chrissel compartió en su cuenta todos los detalles que confirmaban se trata de él.

Después de que el comentario se viralizó, varios internautas se dirigieron al perfil del creador de contenido para confirmarlo, el cual ya ha sido eliminado. Hasta ahora, la mamá o el hermano de la joven actriz no se han pronunciado al respecto.