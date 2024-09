Ángela Aguilar sigue a Nodal: ignora a Inti en su primer cumple ante rumores de querer formar su propia familia: “Ya no es tía”

Ángela Aguilar sigue a Nodal: ignora a Inti en su primer cumpleaños ante rumores de querer formar su propia familia (Fotos: Instagram)

Christian Nodal y Ángela Aguilar de nueva cuenta se encuentran en el ‘ojo del huracán’ debido a una controversia que estalló por la falta de felicitaciones de Aguilar hacia Inti, la hija de Nodal, en su primer cumpleaños. Aunque el cantante de regional mexicano es quien más ha recibido ataques en redes sociales, la hija de Pepe Aguilar le ha comenzado a hacer segunda.

La relación entre los músicos no ha sido ajena a las críticas desde que se formalizó. Muchos de estos comentarios han acusado a la pareja de infidelidad y de causar daño a terceros, en especial a Julieta Cazzuchelli, la madre de Inti, quien había anunciado su embarazo de Nodal hace algunos meses con gran expectativa. Pese a la aparente felicidad que mostraban, su relación no duró un año.

La ruptura entre Nodal y Cazzu ocurrió poco antes del Día del Padre. Poco después, Nodal hizo pública su relación con Aguilar, lo que generó polémica entre sus seguidores y muchas voces críticas hacia Nodal, señalándolo de mal padre por borrar de las redes todas las fotos junto a su anterior pareja y su hija Inti.

Así fue la fiesta de Inti, hija de Nodal y Cazzu. Foto: Ig/cazzu

“Bueno ya vimos que la tía Ángelita Aguilar ya no se acuerda de su sobrina Inti”. “Esta tipa alejando a Nodal de su hija, aunque también él no es un niño””. “De no creer que la tía Ángela Aguilar se olvidó de Inti”, comentan internautas.

Señalan a Ángela Aguilar de querer tener su propia familia con Christian Nodal lejos de Inti

En relación con el cumpleaños de Inti, las redes se encendieron cuando Aguilar decidió no hacer ninguna mención pública del evento. Además, se llevó a cabo un evento de moda al que asistió sola, mencionando que Nodal no pudo acompañarla por estar de gira. Sin embargo, días más tarde, en videos del festejo de Inti, se vio a Nodal celebrando con su hija, lo que aumentó la indignación de los seguidores.

El comportamiento de Aguilar fue catalogado por muchos usuarios de redes como una falta de respeto, desatando una ola de críticas. En un intento de calmar los ánimos, Aguilar compartió un video en sus historias de Instagram mostrando niños jugando en el agua acompañado de un corazón blanco, lo que dejó en duda si la cantante desea formar su propia familia.

Señalan a Ángela Aguilar de querer tener su propia familia con Christian Nodal lejos de Inti (Instagram)

Nodal, por su parte, no compartió nada sobre el primer cumpleaños de Inti, pero mantiene en sus redes fotografías de su boda y luna de miel con Aguilar, lo que también ha sido motivo de cuestionamientos. Los detractores señalan que parece más interesado en mostrar su nueva vida en lugar de mantener cierta privacidad sobre su vida personal.