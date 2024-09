Sinaloenses comparten cómo es la experiencia de ir al supermercado en plena ola de violencia en Culiacán

Redes sociales muestran el impacto de la violencia en Culiacán. (Capturas de pantalla)

En Sinaloa, México, la captura de Ismael “Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, desató una ola de violencia entre las facciones delictivas rivales de Los Chapitos y La Mayiza, que ha dejado más de una decena de muertos y desaparecidos.

Los violentos episodios mantienen aterrorizados a los habitantes, especialmente a los que viven en Culiacán y sus alrededores, en donde se han registrado los mayores enfrentamientos sin importar si es de día o de noche.

Esta situación ha provocado una especie de “toque de queda” autoimpuesto entre los culichis, quienes se niegan a salir de su casa por el miedo. Debido a estos hechos delictivos, la ciudad ha quedado paralizada, incluidas las escuelas y los supermercados, éstos últimos que han reducido sus horarios de servicio.

Residentes relatan su día a día enfrentando miedo y escasez al ir a los supermercados. (Tiktok: @hfrancooo)

En redes sociales, como TikTok, rápidamente se han viralizado los clips de cómo se vive en Culiacán, pues la vida normal que llevaban los mexicanos de dicho estado ha cambiado drásticamente y ahora actividades tan simples como el ir a un supermercado se ha convertido en una bomba de tiempo.

Los videos, en su mayoría compartidos por jóvenes de entre 15 y 25 años, muestran la realidad que se vive esta semana en la región. En las imágenes se ve cómo los estantes de las secciones de alimentos e higiene están casi vacíos por la ola de pánico, hay enormes filas para pagar y la mayoría de las personas tratan de llenar sus carritos para tener suficiente comida y suministros, pues se desconoce cuándo es que los enfrentamientos vayan a parar.

En otro clip una joven explica las compras que ha hecho y las diversas paradas que ha tenido que hacer: primero a la farmacia por papel higiénico, luego a la tienda por huevo, a la carnicería y posteriormente menciona: “Íbamos a ir al Sam’s, pero se canceló porque ya nos dijeron que hay balaceras para el lado de donde está el Sam’s Club, íbamos a comprar más papel, café, carnes, salmón, fruta, pero se canceló ya”, señala.

Los jóvenes comparten cómo se adaptan a la peligrosa realidad que los rodea. (Tiktok: saimecafeteria)

En otros clips de cómo se ha modificado la vida de los culichis se puede leer el mensaje “El culiacanazo esta vez me agarró desprevenida en lunes y sin huevos”, señalando que no tenía nada para desayunar. Luego la imagen cambia a sus hijos viendo la calle desde la puerta, y se lee “¿cómo les explico que hoy no podrán ir al kinder y a natación?”. Posteriormente se ve la calle completamente sola y los negocios con cortinas abajo.

Otra usuaria también compartió cómo es su día yendo al súper en plena ola de violencia. Desde la entrada del súper narra que sólo alcanzó un carrito de compras que además ya tenía una de las bases rotas.

Posteriormente cuenta que se acabaron los plátanos, muestra estantes vacíos como el de huevo. Explica que su outfit del día es la pijama porque tenía que salir rápido de casa por lo mismo de la situación.

Enfrentamientos entre bandas criminales han paralizado la ciudad de Culiacán. Los habitantes viven bajo un toque de queda autoimpuesto. (Tiktok: soyrubisam)

Explicó que en el supermercado estaban colocando tarimas para que nadie pueda entrar a saquear, además de que avisaron que sólo tendrían servicio hasta las tres de la tarde. Luego señala que en otro supermercado ya se metieron a robar.

Pérdidas económicas

De acuerdo con la Unión de Comerciantes de Culiacán (UCC), las pérdidas económicas de los cuatro días con actividad económica intermitente ya superan los 800 millones de pesos en pérdidas, por lo que el sector ha exigido a las autoridades sinaloenses mayor seguridad para reactivar.

El Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado del Secretario de Economía Javier Gaxiola Coppel sostuvo este jueves una reunión con las cámaras, asociaciones y sectores empresariales de la micro, pequeña, mediana y grande empresa a fin de darles certidumbre y escuchar sus inquietudes ante los recientes hechos.

La paralización de actividades económicas afecta a todos los sectores.. REUTERS/Jesus Bustamante

El mandatario estatal señaló que el estado no vive una situación incierta. El gobernador aseguró que el estado, apoyado por la federación, tiene las fuerzas de seguridad y elementos suficientes para cuidar a la ciudadanía, llamándolos a no creer en todo lo que se publica en las redes sociales.

No obstante, los empresarios solicitaron al gobernador mayor seguridad en las carreteras para el traslado de mercancías, rondines de seguridad en el centro de la ciudad y crear una Red Segura entre autoridades y comerciantes para generar un entorno tranquilo, seguro y que genere confianza, además, hicieron la petición de ubicar una isla para el pago de impuestos estatales.

“Comprendo sus inquietudes, por favor, no se estresen demasiado, véanos como un gobierno que está pendiente, que los estamos viendo que estamos ahí, que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y creemos que tenemos la situación, diría yo, controlada”, afirmó Rocha Moya en la reunión.