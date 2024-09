Revelan alto salario y excentricidades que Adrián Marcelo exigió para conducir ‘Sale el Sol’: “Parece chiste, pero no lo es”

El periodista Alex Kaffie dio detalles de las negociaciones entre Adrián Marcelo e Imagen Televisión. (Sale el Sol, Facebook / X)

Adrián Marcelo, uno de los presentadores más polémicos de la televisión mexicana, estuvo en negociaciones con Imagen Televisión para unirse al equipo de Sale el Sol. Sin embargo, sus exigencias salariales y condiciones extravagantes impidieron que el conductor formara parte del matutino, según lo reveló el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su programa Sin Lisonja en YouTube.

De acuerdo con Kaffie, Adrián Marcelo exigía un salario mensual de 160 mil pesos, un departamento en la Ciudad de México y boletos de avión en primera clase cada fin de semana para poder volar de regreso a Monterrey. Según el periodista, estas demandas resultaron inalcanzables para la producción de Sale el Sol, lo que frustró las negociaciones.

“Adrián Marcelo pedía un departamento cómodo en la Ciudad de México porque no vive aquí y un vuelo en primera clase todos los viernes para regresar a Monterrey y volver los domingos. No le llegaron al precio”, afirmó Kaffie. Aunque la producción de Imagen Televisión mostró interés en el presentador, las condiciones impuestas terminaron por romper el acuerdo.

Mauricio Islas, la segunda opción

El presentador y actor Mauricio Islas, quien finalmente se unió a Sale el Sol, no fue la primera opción para el puesto. Según Kaffie, Adrián Marcelo era el candidato ideal para Imagen Televisión debido a su creciente popularidad, especialmente por su trabajo en el programa SNSerio y el pódcast Hermanos de Leche, donde comparte micrófonos con Iván Fematt, más conocido como ‘La Mole’.

Sin embargo, la producción no pudo cumplir con las demandas financieras del conductor regiomontano, lo que forzó a la empresa a optar por Islas. Esta situación dejó una incógnita sobre cómo habría sido la dinámica del programa con la irreverencia y estilo único de Adrián Marcelo, cuya popularidad ha crecido tras su participación en “La Casa de los Famosos México”.

Sale el Sol estrenó temporada en mayo pasado. Al matutino se unieron Ingrid Coronado, Mark Tacher y Mauricio Islas. (@saleelsoltv, Instagram)

‘LCDLFM’ catapulta carrera de Adrián Marcelo

El ascenso de Adrián Marcelo en el medio televisivo ha sido notable. Su estilo desenfadado y humor irreverente lo ha colocado como una figura polémica pero carismática dentro de la industria del entretenimiento. Si bien no se concretó su llegada a Sale el Sol, su carrera continúa en ascenso, especialmente tras su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Este reality show ha sido clave para catapultar su figura a nivel nacional. La audiencia ha visto en él a un personaje capaz de generar fuertes debates, pero también de entretener con su particular sentido del humor. La emisión le ha permitido consolidar su marca personal, y a pesar de las polémicas que lo rodean, sigue siendo una figura influyente en redes sociales y televisión.

A pesar de no haber logrado un acuerdo con Imagen Televisión, la carrera de Adrián Marcelo no muestra signos de desaceleración. Continúa con su participación en diversos proyectos, incluyendo Hermanos de Leche, donde mantiene una fuerte presencia digital. Este tipo de situaciones no parece afectarlo, pues sigue enfocándose en crear contenido tanto para televisión como para plataformas en línea.

Mientras tanto, Sale el Sol sigue adelante con Mauricio Islas en el equipo, aunque la idea de haber tenido a Adrián Marcelo como conductor deja abierta la pregunta de cómo habría influido su presencia en el matutino.

Actualmente, Adrián Marcelo tenfrenta una potencial demanda de Endemol y Televisa por abandonar LCDLFM. (@mrdoctor)