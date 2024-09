Anahí confirma que RBD grabó canciones para un nuevo disco; qué pasará con el proyecto de acuerdo a ‘Mia Colucci’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Anahí, así como el resto de los integrantes de RBD, ha enfrentado un 2024 lleno de polémicas, pues tras el cierre de la exitosa gira mundial Soy Rebelde Tour las cosas entre ellos parecen ir en mal rumbo. Ello luego de que despidieran a quien fue su manager, Guillermo Rosas, y confirmaran que existe un desvío de recursos económicos, tema que hasta la fecha no ha sido resuelto.

En medio de las casi nulas esperanzas de que el Soy Rebelde Tour tuviera segunda parte como se tenía previsto, de acuerdo a Maite Perroni y Christopher Uckermann, la famosa cantante y actriz que le dio vida a Mia Colucci le ha confirmado al programa Ventaneando que ella junto a Dulce María, Christian Chávez y los otros dos cantantes ya mencionado grabaron canciones inéditas para un nuevo álbum de estudio que podría jamás salir.

“La verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado, en este momento cada uno va por diferentes lugares pero no lo sé. Yo la verdad no hago planes, en la vida he aprendido a que solo tenemos el aquí y ahora. Hay que gozar y agradecer lo vivido y no siempre viendo lo malo sino disfrutar lo que se tiene hoy”, inició en charla con Ricardo Manjarrez.

La cantante y actriz también respondió si habrá continuación a la exitosa gira ‘Soy Rebelde Tour’ en el 2025 Crédito: Instagram/@ventaneando

RBD grabó un nuevo disco pero integrantes desconocen qué pasará o si algún día sus fans podrán escucharlo

Anahí no solo confirmó que RBD grabó nuevas canciones para un disco que se rumora pudo haber sido lanzado este 2024, sino que también confesó que el futuro sobre el proyecto es tan incierto que ni ella misma sabe que pasará.

“Este año se cumplen ya 20 años, es una vida transcurrida juntos y eso es lo que uno debe llevarse siempre en el corazón. Hicimos varias canciones, grabamos varias canciones y la verdad no sé, no tengo idea qué va a pasar con eso”, agregó la cantante de RBD sobre el próximo 4 de octubre cuando se celebre dicho aniversario y por el cual se rumora podría ser lanzado un DVD sobre una de sus presentaciones del Soy Rebelde Tour en Brasil.

RBD grabó un nuevo disco pero integrantes desconocen qué pasará o si algún día sus fans podrán escucharlo (@rbd_musica)

Fans de la agrupación han manifestado en redes sociales su descontento una vez más por Guillermo Rosas, pues el ex manager de RBD es tachado de no solo ser el culpable del debido de recursos, la nula continuación de la gira Soy Rebelde Tour o el distanciamiento entre los integrantes, sino ahora el hecho de que el nuevo disco de RBD jamás podría salir a la luz.