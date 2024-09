El Senado arranca proceso para aprobar la reforma judicial de AMLO sin ninguna modificación

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña asumió el cargo de presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta. Foto: Cuartoscuro

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado comenzaron este domingo 8 de septiembre el análisis y votación de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados sobre la reforma al Poder Judicial y se espera no haya modificaciones para evitar su regreso a la Cámara Baja.

Las comisiones encabezadas por las senadoras Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora, los legisladores pusieron en marcha el debate de la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

Las senadoras han sido claras en que no desean modificaciones al proyecto para evitar retrasos en su aprobación. Godoy Ramos, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que “es esencial que el proceso legislativo siga su curso sin interrupciones innecesarias, para cumplir con los plazos establecidos”.

De acuerdo con el proceso legislativo se presentó el dictamen ante estos órganos legislativos y posteriormente cada Grupo Parlamentario ha fijado sus posicionamientos en el siguiente orden: Movimiento Ciudadano, PT, PVEM, PRI, PAN y Morena.

Inicia la protesta de la Jufed desde el Hemiciclo a Juárez con dirección al Senado de la República, lo que podría describirse como una protesta bastante nutrida por estudiantes trabajadores y ciudadanos. Crédito: @JusticiaTV_MX / X

Posteriormente, se procederá a la discusión en lo general, con al menos tres rondas de intervención, cada una de hasta cinco minutos.

Citlalli Hernández Mora destacó que el debate público ha contribuido significativamente a mejorar la reforma.

Aclaró que no se pretende modificar la minuta porque, al hacerlo, tendría que regresar a la Cámara de Diputados, algo que desean evitar para finalizar el proceso antes de fin de mes. Hernández Mora subrayó: “Queremos que esta reforma termine todo su proceso antes de acabar este mes”.

“La discusión pública que se ha generado, sin duda ha abonado a mejorar la reforma y, si un sector de la oposición que, en vez de rechazar constantemente la reforma, hubiera hecho planteamientos, seguramente se habrían incorporado otras consideraciones”, dijo la senadora de Morena.

Hernández Mora enfatizó la importancia del mandato popular que respalda a la mayoría legislativa, afirmando que “tenemos un mandato del pueblo de México, pues votó por nosotros para aprobar esta reforma”.

Cómo se votará la reforma en comisiones

Tras las intervenciones de los partidos políticos, se abrirá el debate en lo general, con tres rondas donde participarán tres senadores en contra y tres a favor. Si lo autorizan los integrantes de las comisiones, se podría abrir una nueva ronda de discusión.

“Esperamos hoy un debate serio, de fondo, profundo, no de las formas. Estamos listos. Serán bienvenidos todos los senadores que, aunque no formen parte de las comisiones, tendrán voz, aunque no voto”, explicó Hernández Mora.

Los asistentes las recibieron al grito: "No están solas, no están solas". | Crédito: @OnceNoticiasTV / X

La importancia de esta reforma es indiscutible, ya que ha recibido más de 120 modificaciones desde la propuesta original del Ejecutivo Federal. Una vez agotada la discusión en lo general, se procederá con la votación de los artículos no reservados. A continuación, se llevará a cabo una votación nominal de los artículos reservados, según las modificaciones aceptadas. Finalmente, se informará el resultado.

Los senadores de Morena y sus aliados esperan que esta reforma se concreten pronto para fortalecer la justicia en el país.

“Estamos convencidos de que hemos trabajado de manera exhaustiva y responsable”, concluyó Citlalli Hernández Mora.

EAsí, el Senado mexicano ha comenzado el análisis detallado de una reforma judicial que ha sido objeto de considerable debate y múltiples modificaciones.