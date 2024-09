¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 5 de septiembre? Compañeros solicitan donadores de plaquetas con urgencia

Daniel Bisogno inició el proceso para someterse a un trasplante de hígado. (@bisognodanie)

Casi un año y medio después de enfrentar diversos desafíos de salud, Daniel Bisogno finalmente se someterá a un trasplante de hígado. En la más reciente emisión de Ventaneando, Pedro Sola, Rosario Murrieta, Linet Puente y Mónica Castañeda solicitaron donadores de plaquetas, requisito vital en su proceso.

‘El Muñeco’, como es conocido Daniel Bisogno por la audiencia de Ventaneando, ingresó al Hospital Ángeles del Pedregal, donde meses antes cumplió con los requisitos para ser inscrito en un padrón de candidatos a receptores de órganos.

En abril pasado, tras superar una severa infección pulmonar, Daniel Bisogno dio a conocer que fue diagnosticado con falla hepática irreversible y requería de un nuevo hígado. En una entrevista para la revista TVyNovelas, confirmó que estaba en lista de espera para someterse a una cirugía: “Estoy teniendo estudios, me hicieron un antidoping, que es algo muy importante para alguien que le van a donar un órgano, y estoy sano y limpio, literal, limpiecito de todas las sustancias que existen”.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

Conductores de TV Azteca y cuentas de canales que forman parte de la televisora, recurrieron a redes sociales para solicitar donadores de plaquetas para Daniel Bisogno. Algunos, como Pedro Sola, destacaron la urgencia de la solicitud.

La campaña digital despertó interés y generó cierta preocupación por el estado de salud del presentador, quien, según reportes de gente cerca, se encuentra en condiciones óptimas para la cirugía. Incluso, en días recientes, desarrolló sus actividades con normalidad e incluso se le vio junto al youtuber Charly Moreno en un concierto del rapero Feid.

¿Por qué solicitan plaquetas para candidatos a una cirugía?

Según Mayo Clinic, organización sin fines de lucro dedicada a la práctica de la medicina, la educación y la investigación, la extracción de plaquetas se denomina plaquetaféresis y forma parte de los protocolos de centros médicos para pacientes con cáncer o que serán sometidos a una cirugía. Las plaquetas ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas.

Bisogno y el motivo para luchar por su salud

En 2023, Daniel Bisogno fue internado luego de presentar sangrados a causa de la ruptura de várices esofágicas. Esa crisis de salud detonó un declive en su condición física que derivó en una cirugía a mediados de ese año, y una hospitalización en febrero pasado, donde tuvo que ser inducido al coma para contrarrestar los afectos de una severa infección pulmonar.

Tras recibir el alta voluntaria, Daniel Bisogno habló de su difícil experiencia y compartió que el deseo de ver crecer a su hija lo impulsó a luchar por recuperar su salud. “(Verla casarse) me hace mucha ilusión, me encantaría y sé que voy a lograrlo. Aunque de alguna manera me viene mejor que no se case y se dedique a cuidarme para siempre”, expresó Bisogno con cierta dosis de humor.

Daniel Bisogno reveló que está en lista de espera para un trasplante de hígado. Foto: Ventaneando