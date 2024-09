Justin Timberlake regresa a México: fecha, sede, preventa y todo sobre su concierto en CDMX

Justin Timberlake regresa a México. (Ocesa)

El talentoso artista Justin Timberlake, reconocido mundialmente por su versatilidad y talento en el escenario, ha anunciado su regreso a México como parte de su gira internacional The Forget Tomorrow World Tour. El concierto se llevará a cabo el 7 de febrero de 2025 en el icónico Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, marcando una de las presentaciones más esperadas del año.

Justin Timberlake, nacido en Memphis, Tennessee, ha construido una carrera impresionante desde sus inicios en NSYNC, una de las boy bands más populares de los años 90. Tras lograr un éxito considerable con el grupo, Timberlake emprendió una carrera como solista que lo consolidó como una superestrella global. Su primer álbum como solista, Justified (2002), fue un rotundo éxito, contando con hits como “Cry Me a River” y “Rock Your Body”.

A lo largo de los años, Timberlake ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica y el público, incluyendo FutureSex/LoveSounds (2006), que ofreció clásicos como “SexyBack”, “My Love” y “What Goes Around... Comes Around”. Su evolución musical ha sido constante, explorando y fusionando géneros como pop, R&B, soul y funk. Una muestra de su capacidad para reinventarse.

El cantante ha visitado México en varias ocasiones dejando una fuerte impresión en sus seguidores. En 2007, Timberlake se presentó en el Auditorio Nacional y en 2014 regresó como parte de su gira The 20/20 Experience World Tour, con un show en el Foro Sol que fue altamente elogiado por su energía y producción visual.

The Forget Tomorrow World Tour promete ser otra muestra del talento excepcional de Timberlake, que seguramente ofrecerá a los asistentes un recorrido por sus grandes éxitos, así como la presentación de nuevas canciones. El espectáculo, como es costumbre en sus presentaciones, seguramente estará acompañado de impresionantes efectos visuales y una coreografía impecable.

¿Cuándo será la preventa de boletos?

Cartel. (Ocesa)

La preventa de boletos será con Citibanamex. Aquellos que compren los boletos con dicho banco podrán pagar sus boletos a 3 Meses sin Intereses. Es importante recordar que las fechas previas para obtener boletos son muy importantes y específicas.

Miércoles 11 de septiembre - Preventa Exclusiva Citibanamex

Jueves 12 de septiembre - Venta General

Los boletos se venderán a través de Ticketmaster. Por el momento los precios de las entradas no han sido difundidos, pero se espera que dicha información esté disponible muy pronto.