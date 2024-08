¿Por qué Ovidio Guzmán ya no está en prisión aunque sigue bajo custodia de las autoridades de EEUU?

Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón'. (Infobae México)

A casi un año de su extradición a Estados Unidos, el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e integrante de Los Chapitos, ha dado un giro inesperado.

Luego de permanecer recluido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago por cerca de 10 meses, ‘El Ratón’ fue liberado el pasado 23 de julio de 2024. Así lo data el registro de Guzmán López en el Buro Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

Su liberación, entre otras cosas, destaca porque ocurrió solo dos días antes de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López ―su hermano― en El Paso, Texas; hecho que ya fue referido en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR):

“En la investigación del caso (...) la FGR ha obtenido datos probatorios de una secuencia cronológica, la cual se inicia con la excarcelación de Ovidio ‘G’ de una prisión de alta seguridad (...); desconociéndose, hasta el momento, cuál es el estatus actual de dicha persona y su ubicación dentro del territorio norteamericano”, reportó.

No obstante, durante la tarde del 30 de agosto, Infobae México pudo confirmar del Departamento de Justicia de EEUU que el joven narcotraficante aún permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses, así como también que deberá ser presentado en la Corte de Distrito Norte de Illinois el próximo 1 de octubre de 2024, a las 10:15 horas.

Pero, entonces: ¿Por qué Ovidio Guzmán no está en prisión?

Ovidio Guzmán en septiembre de 2023. (X @LuisKuryaki)

La salida de Ovidio Guzmán

De acuerdo con el propio Departamento de Justicia, el registro del BOP tiene como finalidad poder identificar datos sobre personas recluidas en alguna de las prisiones y cárceles federales de EEUU, tales como el nombre, número de registro, edad, sexo, ubicación y posible fecha de liberación.

No obstante, cuando una persona es liberada ―la mayoría de veces, tras cumplir su condena―, puede ser puesta a disposición de otras autoridades, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) si no se trata de un ciudadano estadounidense.

En el caso de Guzmán López, el periodista Ariel Moutsatsos reportó a NMás que es muy posible que se encuentre bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos (USMS), una agencia federal que opera bajo la dirección de la Fiscalía.

“Lo que sabemos por una fuente de buen nivel, es que Ovidio Guzmán está bajo custodia del servicio de alguaciles. El hecho de que no aparezca en el BOP no quiere decir que no esté bajo custodia; quiere decir que no está en prisión. Puede estar en algún inmueble, alguna casa u otro lugar en donde normalmente es transferido por cuestiones de seguridad”, explicó.

Ovidio Guzmán estaba recluido en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago. (Federal Bureau of Prisons)

Por otra parte, es importante destacar que Guzmán López aún no puede ingresar al Programa Federal de Protección de Testigos (WPP), como algunos medios han reportado.

Antes de convertirse en testigo protegido, ‘El Ratón’ deberá colaborar, declararse culpable de los cargos que se le imputan y brindar información que sea de relevancia para la justicia de EEUU. Sin embargo, esto tampoco lo exenta de tener que cumplir una condena en prisión.

“Puede ser temporal”, indicó Moutsatsos respecto al estatus actual de Guzmán López.

¿Cuáles son los beneficios de ser testigo protegido?

Acorde con el Departamento de Justicia, una vez que un prisionero incluido en la lista de testigos protegidos cumple con su condena, se le otorgan beneficios por haber brindado información sobre temas de interés nacional, como el narcotráfico.

Durante el tiempo que reciben la protección del Servicio de Alguaciles de EEUU, los testigos protegidos reciben atención médica y la financiación para cubrir los gastos básicos de vida, así como capacitación y asistencia laboral en caso de necesitarse.

También se les permite su reubicación, la creación de nuevas identidades y el permiso necesario para la residencia de sus familiares en Estados Unidos.

Ovidio Guzmán desapareció del registro del BOP días antes de la captura de 'El Mayo'. (Jesús Avilés | Infobae México)