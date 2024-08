Juan Osorio arremete contra los famosos del ‘Cuarto Tierra’ y asegura que no les dará trabajo

Juan Osorio no le dará trabajo a los integrantes del Cuarto Tierra (Cuartooscuro/ RS)

Las actitudes y comentarios de los habitantes de La Casa de los Famosos México siguen causando reacciones en el exterior. En esta ocasión fue el productor Juan Osorio quien se sinceró sobre su sentir acerca del reality, y al igual que gran parte del público, se dijo molesto con las actitudes del ‘Cuarto Tierra.’

En más de una ocasión los integrantes del equipo Tierra se han dado cuenta que no son los favoritos del programa, pues en las últimas tres eliminaciones se han visto afectados por la pérdida de compañeros. Pese a todo eso, han decidido seguir con los mismos comportamientos, lo que puede costarles que les cierren las puertas de algún proyecto.

Debido a que Juan Osorio es uno de los productores más importantes de la televisora, Sanik Berman y Maryfer Centeno no dudaron en cuestionarlo sobre la posibilidad de que incluya a uno de los hombres del ‘Cuarto Tierra’ en sus proyectos, a lo que respondió que eso no sucedería.

Juan Osorio no planea trabajar con los famosos del ‘Cuarto Tierra’

Pese a que algunas de las celebridades que están en La Casa de los Famosos México buscan tener la oportunidad de participar en un nuevo proyecto cuando salga, la probabilidad de que sean parte de una telenovela de Juan Osorio parece nula, así lo manifestó el productor en una conversación con Maryfer y Shanik, quien le comentó que Sian Chiong jura que sera parte de uno de sus melodramas.

Después de escuchar lo que dijo la periodista, Osorio respondió: “Pero en la vida, no pude haber una gente tan malagradecida con un país que escupe la comida, eso es una falta de respeto, eso no se lo puedes perdonar a nadie. Aparte no se da cuenta de que así como existen lindos mexicanos, lindos cubanos, hay cubanos que son insoportables.”

Por otra parte también descartó completamente la posibilidad de que Agustín colabore con él: “Agustín es insoportable, es un pésimo actor, pésimo ser humano y pésima persona.” De igual forma, dijo no estar interesado en Adrián Marcelo y Mariana Echeverría para interpretar algún papel de villanos.

“Ese lástima no tiene talento,” dijo refiriéndose al conductor regiomontano, y remató con la exconductora de Me Caigo de Risa, pues dejó claro que no es lo mismo actuar como malo, que ser malo: “Una cosa es que actúes de villana y otra que en tu vida personal lo seas.”

Juan Osorio arremete contra Sian Chiong por escupirle a la comida

Antes de asegurar que no tomará en cuenta a varios de los integrantes de la habitación roja, se cuestionó cómo la periodista Shanik Berman se había dejado envolver por ellos, asimismo, compartió los nombres de las personalidades que menos soporta.

“Cómo es posible que te hayan envuelto estos grandes manipuladores. A tres de ellos no los soporto, que es Sian en cubano, el regiomontano y Ricardo. No los soporto por los seres humanos que son, qué manera de atacar a las mujeres,” comentó molesto.

De igual forma, habló sobre la reciente actitud del actor Sian Chiong, quien escupió el plato de comida de sus compañeros y desató críticas y decepción en redes sociales: “Pero además, eso se llama educación, respeto, unidad. Dime nada más, a quién en su cabeza se le ocurre escupirle la comida a un compañero.”

