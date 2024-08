Shanik Berman confesó que no entiende por qué la audiencia no quiere a Ricardo y a Gomita en LCDLFM

Shanik Berman es una reconocida periodista de espectáculos y actual colaboradora del matutino "Hoy". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

Shanik Berman narró cómo fue su convivencia con Ricardo Peralta y su experiencia dentro de La Casa de los Famosos México 2 durante una entrevista para el canal de Pepe y Teo. Fue precisamente César Doroteo quien charló con la periodista de espectáculos y ambos analizaron la actuación del influencer que aún permanece dentro del reality show.

“Voy con Ricardo y me dijo, tengo la estrategia maestra. Claro dictada por Adrián Marcelo, me dijo ‘vamos a fregarnos a Briggitte para que a ti te salve la gente’. Es que tiene 24 millones en TikTok... no había manera que yo contra los 7 millones de Gala, el millón y medio de Arath y los 24 de Briggitte... No entendí cómo todos pensaron que yo no iba a salir”, recordó Berman acerca de su eliminación en LCDLFM.

“El fandom de Gala, el fandom de Ricardo, se matan... se rasgan las vestiduras. (...) Yo vengo de hacer el live para recibir a Sabine y nadie nos atrevimos a preguntarle lo que dijo de las chavitas. Porque el hate está fuerte”.

La periodista de espectáculos participó en una entrevista con César Doroteo, amigo de Ricardo Peralta. (Captura de pantalla Pepe y Teo)

“Hasta la fecha yo no entiendo por qué odian a Mariana, a Gomita y a Ricardo. Entiendo por qué odian a Sian, porque se ve convenenciero. Entiendo que estén medio decepcionados de Agustín... Pero no entiendo qué es lo malo que hizo Ricardo o Gomita”, lanzó la pregunta Shanik.

“De estratega se muere de hambre Ricardo, que siga haciendo YouTube”.

De acuerdo a Teo, el hate que está recibiendo su amigo comenzó cuando atacó a Shanik Berman. “Lo odiaron desde que te nominó y que cuando tú le preguntaste y que él te dijo que no. Ahí empezó el evento canónico de Ricardo Peralta”.

Shanik fue la segunda espulsada del reality show tras una estrategia del equipo Tierra que no funcionó. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Finalmente César Doroteo dijo tener confianza en que Ricardo se recupere tras la pérdida de seguidores y pueda conservar su imagen después del polémico reality show.

De acuerdo a los recientes sucesos dentro de La Casa, Shanik dio a conocer quiénes podrían ser los siguientes eliminados del reality show. “Yo creo que el siguiente que sale está entre Gomita y Sian. Después de que salgan ellos, sale Ricardo. No creo que llegue a la final”, adivinó.

“Gala se va a colar a la final. (...) Nosotros no nos ponemos al brinco a los hombres y Gala lo hace, eso le ha ganado mucho respeto. Una mujer que es fuerte físicamente y emocionalmente... le ha ganado muchos votos. Yo veo al ganador entre ellas tres (Karime, Briggitte y Gala”.