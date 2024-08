Delitos sexuales contra menores en CDMX ya no prescribirán, avala el Congreso

Congreso de la Ciudad de México avaló una serie de modificaciones al Código Penal (Archivo)

Durante una sesión extraordinaria del Pleno en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), las y los legisladores avalaron una reforma al Código Penal de la capital para que los delitos sexuales perpetrados contra personas menores de 18 años no prescriban. Con ello, buscan reducir el número de casos de abuso contra dicho sector de la sociedad.

Una semana después de su aprobación en comisiones, la iniciativa fue avalada con 47 votos a favor. Con ello, los delitos de abuso sexual, acoso sexual, violación, estupro, incesto, corrupción de menores, turismo sexual, pornografía, lenocinio, trata de personas y delitos contra la intimidad sexual no prescribirán cuando sean cometidos contra personas menores de 18 años.

“El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) avaló reformas al Código Penal local para eliminar la prescripción de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, a fin de prevenir futuros casos de abuso y garantizar justicia para las víctimas, así como fortalecer el sistema de justicia”, dieron a conocer en la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, de @Congreso_CdMex.

Los delitos sexuales contra menores podrán ser denunciados incluso años después de su comisión (Ojo Público)

Después de la aprobación, aquellos delitos perpetrados en contra de niñas, niños y adolescentes podrán ser denunciados por las víctimas en cualquier momento y acceder a la justicia. Con ello, la acción puede ser emprendida incluso muchos años después de la comisión del delito y los responsables serán llevados ante las autoridades.

El dictamen propuso la armonización del ordenamiento penal en las fracciones V y VI del artículo 108 y la fracción III del artículo 111 del Código Penal local. Con ello, las víctimas pueden presentar acciones penales para la persecución de delitos sexuales sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo.

Las iniciativas que dieron origen al dictamen fueron presentadas por la diputada María Guadalupe Morales Rubio (Morena) y el diputado Javier Ramos Franco (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad). Al respecto, durante la presentación del dictamen, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Octavio Romero Villaseñor, expuso que las víctimas llegan a guardar silencio por amenazas.

El Congreso de la Ciudad de México anunció la reforma en sus redes sociales (X/@Congreso_CdMex)

Por su parte, durante su intervención en la tribuna, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de la Niñez, Polimnia Romana Sierra Bárcena, destacó que, por ser una modificación en favor de las víctimas, será retroactiva. En ese sentido, aplicará incluso para delitos que fueron cometidos antes de la aprobación de la reforma.

“Para todos aquellos que levantaron la ceja cuando hablamos de no prescripción de delitos sexuales contra menores y creen que esta norma no va a aplicar en retroactivo, les aviso que en favor de las víctimas cualquier ley o decreto puede ser retroactiva ¿Por qué decirles no cuando la víctima se decide a hablar, por qué negarles el acceso a la justicia? No neguemos la paz a quien ha sufrido este tipo de abuso. No les neguemos la justicia”, dijo en la tribuna.

Por otra parte, el diputado Jorge Gaviño se mostró más crítico ante la aprobación de la iniciativa y puso en duda la garantía de justicia para las víctimas por dichos delitos. Al asegurar que el beneficio es para el Estado, recalcó la necesidad de que sean las autoridades las encargadas de perseguir a los criminales, así como investigar los sucesos sin importar la fecha de su comisión.