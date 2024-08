“Decidí contarles todo”: Karely Ruiz revelará la verdad sobre su embarazo en su nuevo canal: cuándo y dónde ver el VIDEO

Karely Ruiz anunció su embarazo y paralelamente compartió en redes sociales aspectos de su fiesta de revelación de género. (@karelyruiz)

Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer bebé. El pasado 24 de agosto, la influencer regiomontana compartió la emocionante noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto que mostraba su vientre de embarazo, acompañada de un emotivo mensaje.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió Karely, expresando su alegría por esta nueva etapa de su vida.

Los comentarios de apoyo y felicitaciones no tardaron en llegar. Miles de seguidores, amigos y usuarios de redes sociales le enviaron sus mejores deseos ante la llegada de su primer hijo. Sin embargo, como suele suceder con las noticias que generan tanto revuelo, también surgieron algunas dudas y especulaciones.

Karely Ruiz contará la verdad de su embarazo

Tres días después del anuncio inicial, Karely Ruiz compartió en sus historias de Instagram un video que dejó aún más intrigados a sus seguidores. En este, la modelo mencionaba que muchas personas aún dudan de su embarazo, por lo que decidió revelar toda la verdad a través de un medio más cercano: su propio canal de YouTube.

“Veo a toda la gente muy intrigada por mi embarazo. Hay mucha gente que todavía no se lo cree, así que decidí hacerme mi canal de YouTube para contarles todo: quién es el papá, cuántos meses tengo, cómo me ha ido”.

La influencer explicó que este nuevo canal no solo será un espacio para compartir detalles sobre su embarazo, sino que también planea mantener a sus seguidores actualizados sobre todas las novedades en su vida personal y profesional.

“Habrá muchos videos, mucho contenido de todo tipo. No crean que porque estoy embarazada voy a dejar de hacer cosas”, afirmó Ruiz, dejando en claro que su carrera seguirá en ascenso a pesar de esta nueva etapa en su vida.

Karely Ruiz reaccionó a las versiones que sostienen que su embarazo es una estrategia publicitaria Crédito: @karelyruiz

¿Quién es el papá del bebé de Karely Ruiz?

Una de las grandes interrogantes que surgió tras el anuncio del embarazo fue la identidad del padre del bebé. En semanas recientes, un video circuló en redes sociales en el que Karely aparecía en lo que parecía ser una boda, lo que desató rumores de que la modelo ya se habría casado en secreto. Sin embargo, se aclaró que dicho video pertenecía a un proyecto musical.

A pesar de esto, en los videos de la revelación de género de su bebé, Karely fue vista acompañada por un DJ, quien ahora se sabe es el padre del niño. Durante el evento, ambos esperaban emocionados el momento de conocer el sexo de su primer hijo, lo que terminó por confirmar la relación entre ellos.

¿Cuándo y dónde ver el video de Karely Ruiz?

Para aquellos ansiosos por conocer más detalles de la vida de Karely Ruiz, el estreno de su nuevo canal de YouTube será la oportunidad perfecta. En este espacio, la modelo no solo revelará quién es el padre de su bebé, sino también cuántos meses tiene y cómo ha sido su experiencia durante el embarazo. La fecha exacta del lanzamiento del video aún no se ha confirmado, pero Karely prometió que será muy pronto.

Este canal promete ser una fuente de contenido exclusivo para sus seguidores, quienes no solo podrán conocer más a fondo esta etapa tan especial de su vida, sino también seguir de cerca los proyectos que Ruiz tiene planeados. “Se viene una nueva etapa para mí... así que Karely Ruiz se viene con todo”, adelantó.

En los videos de la revelación de género de su bebé, Karely fue vista acompañada por un DJ, quien ahora se sabe es el padre del niño. (Captura de pantalla)